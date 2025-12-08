Жената на Тишо Боксьора дарява органите си

Благородна постъпка идва от жената на Тишо Боксьора - Илона Георгиева. Силиконовата теоложка публично обяви, че иска да дари органите си на хора в спешна нужда от трансплантация, за да получат втори шанс за живот. Това би се случило, ако Илона си отиде при фатален инцидент и органите й останат здрави.

„Дълго мислих и въпреки че съм само на 35 години, взех едно категорично решение. Доколкото съм чула, близките решават, но аз от моите останали живи близки не искам нищо свързано с мен да зависи. Не за друго, просто сме различни като мислене, сърце и ценности", споделя Илона, която участва в конкурсите „Мис Плеймейт“ и „Мис Силикон“.

Моделката се венча за Тихомир Георгиев и прие неговата фамилия на скромна церемония зад решетките в Софийския централен затвор, където Тишо Боксьора излежава 18-годишна присъда за убийство, пише "България Днес".

„Ако някой знае къде и дали мога да подпиша документ, в който да дам своето съгласие приживе, ако почина от катастрофа или по причина, която да не е болест тоест моите органи да са здрави да вземат всичко от мен, може и сърцето, ако става. Искам да дам шанс на други хора да имат пълноценен живот“, допълва Илона, която бе и една от участничките в хитовото преди 13 години риалити шоу „Х милионер търси съпруга" заедно с покойния Тодор Славков.

По официални данни на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" в листата на чакащи за трансплантация на бъбрек са 790 души, за черен дроб - 24, за сърце - 26, за бял дроб - 12, а за тънко черво - двама. Или общо 854 души.

От януари до средата на октомври тази година у нас има осъществени 9 донорски ситуации, като при едната органите заминават за Румъния, където спасяват живота на трима души. Причината е, че у нас нито един от чакащите не е подходящ. До момента са направени една сърдечна трансплантация, четири чернодробни, 13 бъбречни, като три от тях са от живи донори. Общо четири са костномозъчните трансплантации. И през 2025 г. в България не се извършва трансплантация на бял дроб и няма индикации, че това ще се промени.