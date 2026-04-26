Живи скелети! Светлана Василева, Златка Райкова, Галена, Мария Илиева заслабнаха до неузнаваемост

Последните 1-2 години манията по перфектното тяло отново излиза извън контрол. Все повече известни българки се появяват в публичното пространство драстично отслабнали – толкова, че публиката трудно ги разпознава. Социалните мрежи преливат от коментари, че някогашните секссимволи на родния шоубизнес днес приличат по-скоро на „живи скелети“. Някои от тях твърдят, че отслабването е резултат от строги режими и спорт, други категорично отричат да са използвали медикаменти. Въпреки това слуховете за нашумелите препарат „Оземпик“ и „Мунджаро”, които се превърнаха в световен хит за бързо сваляне на килограми, не спират.

Една от най-коментираните трансформации безспорно е тази на бившата еротична моделка Светлана Василева. Някога известна с формите си и провокативна визия, днес блондинката изглежда напълно различно. Снимките й в социалните мрежи предизвикват истински шок, а близките й не крият притеснението си от изключително слабата й и немощна фигура.

Теглото на доскорошната съпруга на Християн Гущеров е едва 44 килограма – цифра, която звучи стряскащо дори за жена с дребно телосложение. Самата тя сподели в интервю за „Уикенд”, че иска да се втали с още 5 кг и да стане 39 – идеалното според нея тегло. Най-коментирани са краката й, които някои сравняват със „солети“. Под всяка нова снимка се появяват десетки коментари с призиви да се погрижи за здравето си и да не прекалява с диетите. Самата Светлана обаче отрича да има проблем и твърди, че се чувства отлично. Тя рядко коментира слуховете, но не крие, че държи на слабата си фигура и полага усилия да я поддържа.

Блондинката спазва убийствен 24-часов фастинг, редувайки го с 18 часа гладуване. В часовете си за хранене пък приема минимални количества храна и живее само на вода и кафета. В светските среди отдавна се шушука, че Гущерова страда от тежко хранително разстройство и най-вероятно е анорексичка. Самата тя отрича заболяването и твърди, че просто се харесва много слаба и се чувства най-добре физически, когато тежи под критичните 40 кг.

Драматично вталяване претърпя и плеймейтката Златка Райкова, която през последната година също се стопи до неузнаваемост. Русата изкусителка винаги е била известна със стегнатото си тяло, но напоследък изглежда значително по-слаба от обичайното. След раждането на второто си дете тя започна усилено да работи върху фигурата си и бързо свали килограмите. В социалните мрежи Райкова демонстрира талия като на оса и ръце като на недохранена ученичка в началното училище. По-голяма част от феновете й са категорични, че е прекалила с отслабването. Коментари като „къде изчезна“ и „стана кожа и кости“ не са рядкост под снимките й. Самата плеймейтка обаче обяснява, че резултатите се дължат на дисциплина - здравословно хранене, спорт и строг режим.

Емануела Толева е третият „жив скелет”. Съпругата на телевизионния продуцент Андрей Арнаудов никога не е била пълна, но в тийнейджърските си години решава, че е пухкава и трябва да отслабне с глад. Тя и сестра й Доротея се вталяват и развиват анорексия. Дори и по време на двете си бременности Емануела остана изключително слаба. „Просто съм такава – тялото ми е слабо по природа”, споделя с увереност Емануела. По време на бременностите си тя почти не е качила килограми, не защото е гладувала, а защото организмът й бил изтощен. След второто раждане се е изправила и пред сериозен косопад, но с помощта на специалисти успяла да овладее ситуацията. Брюнетката е категорична, че анорексията е преодоляна още преди години, но последователите й имат съмнения, защото виждат как се храни – по една зелена салата на ден и някой миниатюрен плод, а след това се качва на пътеката, за да тича по 7-8 км.

От няколко години в тази „категория” е и фолк звездата Галена. Популярната певица винаги беше в добра форма, но все имаше за сваляне едни 3-4 кила, за да е идеална. Тя обаче реши да се вталява с популярен медикамент за отслабване, предназначен за лечение на диабет. „Оземпик“ се превърна в световен хит именно заради способността си да потиска апетита и да води до бърза загуба на тегло. Лекари обаче предупреждават, че употребата му без медицинска необходимост може да бъде опасна и да доведе до сериозни странични ефекти, включително рак на панкреаса. Благодарение на „Оземпик” фолк дивата свали повече от 15 килограма за сравнително кратък период. Днес Галена е с крака като на сомалийче и търпи сериозни критики от фенове, дори и от мъже, които не я намират за секси, но тя въпреки това тя се харесва прекалено кльощава.

Драстична промяна преживя и победителката от „Мастършеф” Божана Кацарова. Готвачката, която преди години беше известна с по-закръглената си фигура, днес изглежда напълно различно. Тя свали десет килограма и показа радикална трансформация. Самата Кацарова е споделяла, че е променила начина си на хранене и начина на живот. Парадоксално, но именно човек, посветил живота си на храната, успя да докаже, че дисциплината и контролът върху менюто могат да доведат до впечатляващи резултати. Въпреки това част от феновете смятат, че и при нея отслабването е достигнало крайност.

В последно време поп певицата Мария Илиева също се е запътила към ходещите скелети. Ако след рязкото отслабване на Драго Чая вече всички го наричат Граф Дракула, то Мария Илиева е заприличала на жена му. Тя свали близо 40 килограма с „дисциплина“, „режим“ и „спорт“. Според официалната версия, Мария е минала през класическия триптих: спорт, здравословно хранене и желязна воля. Никой не вярва на тази версия, защото самата тя се изпусна, че „след раждането бях почти 100 килограма и потърсих лекарска помощ заради хормоните” – и хоп, готово алиби за рязко стопилите се като с магическа пръчка40 килограма.

Според запознати тя е използвала не „Оземпик”, а по-модерното „Мунджаро”. Лекарството работи върху два хормонални рецептора и дава резултат, който „се вижда с просто око“. Ироничното е, че вместо да си признае, че е ползвала съвременна медицина – както правят доста световни звезди – Мария Илиева продължава да продава приказката за „воля, дисциплина и спорт“. Ефектът? Вместо възхищение – подигравки. Публиката не е против отслабването. Против е театъра, че всичко е „само с яйца, риба и фитнес“.

Експертите предупреждават, че подобни драстични трансформации не бива да се подценяват. Когато организмът губи килограми прекалено бързо, това може да доведе до сериозни здравословни проблеми – от хормонален дисбаланс до отслабване на имунната система. Освен това рязкото отслабване често води и до загуба на мускулна маса, което прави тялото да изглежда още по-крехко.