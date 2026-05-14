Знаменитият режисьор Теди Москов: Искам Азис да ме изиграе!

Там, където е Теди Москов, не може да се скучае и не може да не се играе, установи за кой ли път "България Днес". С много смях, спомени, звучащи като случили се вчера, с минискечове, но и с размисъл за театъра, неговите хора и техните съдби от щурите 90 досега... всичко това сполетя феновете на "вечния импровизатор" на родния театър на премиерата на книгата на известния театровед Димитър Стайков "Теди Москов - някои го могат, други не" в столичен книжен център.

За съжаление създателят на култовото тв шоу "Улицата" все още се придвижва с бастун след пътния инцидент в Германия преди години. Но духът и остроумието на наследника на бележитата фамилия Москови, дала на България видни лекари, хора на изкуството, общественици и политици, прелитат, където си искат - от летуванията в детството на остров Света Анастасия до Капри и Соренто в любимата Италия, от родната улица в столичния "Долни Лозенец", където живеели "цели четирима луди", до фестивала в Авиньон - като човешки паноптикум, както впрочем се нарича по неговите думи един любим проект на всепризнатия майстор на скеча, гротеската и фарса, оставащ обаче все още на хартия.

"Познавам Теди много отдавна... всъщност цял живот. И всеки път е различен! Много го харесвам, и най-много - неговото чувство за хумор!", каза авторът на "Някои го могат, други не".

"Книгата се чете лесно. На един неангажиращ език е написана, все едно не е висшист авторът", пошегува се Москов.

Той обаче сериозно благодари, че в книгата присъства рецензията на покойния дипломат, емигрант и интелектуалец Петър Увалиев за стихосбирката "Между минутите" на майка му - именитата детска авторка и драматург Рада Москова.

"Това обаче й прави мечешка услуга, защото забраняват стихосбирката и я изземват от библиотеките", разкрива виновникът за вечерта.

На читателски въпрос: "Ако книгата се постави на сцена, кой би искал да изиграе неговата роля?", режисьорът изстреля без колебание: "Азис!".

"Аз затова ще го взема, защото той ще си напише нови реплики, а и ще си музицира. И ще си смени пола. Но да не се шегуваме повече с него, защото той ми е отвръщал няколко пъти - да се изкъпя. Ама то след определена възраст е вредно да се къпе човек, пада епидермисът. Но за следващата книга - ще се изкъпя", блесна отново с неподражаемата си ирония Теди Москов.

Най-важните хора в живота на звездния режисьор - съпругата му Мая Новоселска, също ярка звезда на българската комедия, и синът им Иван, поел по стъпките на баща си, но в документалното кино, бяха, макар и в публиката, основни катализатори на атмосферата на импровизация, спонтанност и детска лекота - а значи и на изкуство с главна буква. Дони се опитваше да остане сериозен, но това се оказа "мисия невъзможна" и изпълнителят на "Уморени криле" на няколко пъти прихваше в чистосърдечен смях, видя и чу "България Днес".