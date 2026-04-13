Звездата от „Капките" Пламена няма гадже от години

Пламена Петрова, която е сред участниците в шоуто за имитации „Като две капки вода” по Нова тв, няма гадже вече от няколко години, но нито страда от това, нито се е отчаяла. Гласовитата певица се е съсредоточила върху кариерата си, но не заради това е сама. Просто така се случило. А и, както тя е споделяла, колкото по-осъзнат ставаш, толкова по-трудно допускаш нов човек в живота си.

Освен това, Пламена била наясно какво би приела и на какви компромиси е склонна. Певицата не би се съгласила да бъде пренебрегвана от мъжа до себе си, а чувствата й – неглижирани. Тъкмо това се случило според слуховете в последната й връзка. Пламена разбрала, че няма смисъл да продължава. Затова и не драматизирала. Все пак тя се чувствала предадена, защото не усетила подкрепа от мъжа до себе си, когато имала нужда.

Пламена, която на 28 март празнува 37-мия си рожден ден, имала и други разочарования. Случвало се е да се огорчи от приятели или пък от ситуации в работата си. Затова в последните години гласовитата певица от Горна Оряховица не била толкова доверчива, както в началото, когато навлязла в шоубизнеса през 2008 г. Тогава Пламена участвала във втори сезон на музикалното състезание „Мюзик Айдъл” по Би Ти Ви. След предаването тя стартирала самостоятелната си кариера и почти веднага била излъгана от двама режисьори. Избягали с парите, които им дала за снимането на видеоклипове към нейни песни. Уви, певицата не можела да докаже нищо. Плакала, страдала, изпадала в негативни състояния и в крайна сметка се примирила. Пламена обаче си взела поука и вече сключва договори.

Далеч по-тежко й било, когато се сблъскала с неприлични предложения. „Не можеш да повлияеш на отсрещния човек, който примерно те е наранил по някакъв начин, защото ти е казал някакви неща. Защото, примерно, ти говориш за работа с него, а той ти крои шапката за някакви други неща и това те обижда, наранява и погнусява, и ти е гадно, и ти се повръща от цялото това нещо...”, сподели Пламена в подкаста „Капките”, като допълни, че това породило агресията й към всичко, дори към самата нея. Тя е споделяла, че получила неприлично предложение в комплект с такова за спонсорство. Въпросният мъж си й намекнал, че ще й даде пари за продуктово позициониране в неин музикален клип. Само че при разговора им станало ясно, че офертата му вървяла и с интимни ласки.

Неприличните предложения и разочарованието, че нещата в професионален план не й се случват така, както иска, за Пламена отворили вратата към автоагресията, която бързо избила в анорексия. „Целият водовъртеж, който ме завъртя от шоубизнес, очаквания, предложения, които са били и неприлични... Психиката ми не издържа в този момент”, признава талантливата дама. Тя винаги е търсила вината в себе си, когато е срещала трудности, но в този период, прекрачила границата. Станала лоша и неблагодарна към себе си, забравяйки, че не всичко зависи от нея, особено в шоубизнеса. Огорчението и депресията породили необходимостта да усеща стабилност, както и влияние върху случващото й се. А най-лесният и бърз начин да се постигне е чрез храната. „Това е един вид самоконтрол върху живота ти, когато нещата не се случват точно така, както ти искаш. И не можеш да контролираш нищо. Осъзнаваш, че единственото, което можеш да контролираш е храната и колко калории приемаш на ден”, връща се към този мрачен период Пламена. В един момент тя тежала критичните 35 кг.

Осъзнаването, че има проблем била първата победа. Певицата е отчитала, че е имала късмета да попадне на добър психолог и психиатър, както и че любящото й семейство я подкрепяло и й вдъхвало сила, за да се пребори с болестта. В началото всяко хранене било борба. Не й носело наслада, а я наранявало, усещала я като провал. „Нямах сили изобщо да мисля”, признава Пламена. Тя отказвала да приема медикаменти, защото искала да запази трезвата си мисъл. Психиатърката обаче, с която работела, й казала, че толкова вещества липсват на мозъка й, че всъщност не мисли трезво. Затова искала да й предпише хапчета – за да й помогне да мисли реално. Това Пламена си припомни наскоро в подкаста „Капките” и загатна, че майка й давала медикаменти, предписани от психиатърката, представяйки ги за хомеопатични. Пламена обаче ги взимала само седмица, защото не се чувствала добре. Затова минала през анорексията по трудния начин. Преборила я без медикаменти, с вярата си в Бог, обичта на семейството си и специалистите, с които работела.

Днес е по-осъзната и се обича, което е най-важното. Променило се отношението й към храната. Тя яде чиста храна, както се е изразявала, като месото и рибата не присъстват в менюто й. Вегетарианка е. Пицата и сладкишите пък са й слабост.

„Промених и мирогледа си”, казвала е певицата. И в резултат, тя започнала да вижда, че нещата не са чак толкова зле, както ги е виждала преди. Оценила например, че никога не е спирала да пее. Може да не е била доволна от хората, които е срещала, и отношението им, но професионалните шансове към нея никога не са спирали. Пламена винаги се е издържала само и единствено с пеене. Единствената пауза в кариерата й се наложила не поради липса на ангажименти, а заради здравословния й проблем, тъй като в този период нямала физическа и психическа възможност да се отдаде на музиката.

След като се пребори с анорексията, се завърна на музикалната сцена с гръм и трясък. Вече може би пета година тя е вокалист на Турбо Би от SNAP - един от най-продаваните артисти на 90-те. Заедно са обиколили света, пели са на различни мероприятия пред внушителна публика, често наброяваща 50-60 0000 души. Пламена е имала възможността и да се запознае с много други звезди от 90-те, които са оценявали високо гласовите й данни. Не й било лесно в началото, когато започнала да работи с Турбо Би. Певицата срещала предразсъдъци, заради сладникавата си визия. Вероятно, предполагала е тя, някои са си мислили, че просто ще се фръцка на сцената и ще развява руси коси. Даже на едно от първите й събития в чужбина се случило така, че пред нея колега го попитал защо ще пее с нея. Очевидно подценявайки възможността Пламена действително да е талантлива певица. „Той много спокоен отговори: „Сега, като запее, ще видиш защо излизам на сцената с нея!”, споделяла е Пламена с усмивка.