Звезди по стъпките на родителите си (Уникални снимки)

Историите на едни от най-популярните български артисти показват, че талантът често се предава по наследство. От музикалната сцена до театъра и телевизията – децата на известни личности не просто следват пътя на родителите си, а успяват да изградят собствен почерк и идентичност.

Мила Роберт - Младата певица, наследила артистичния талант на майка си – Ваня Щерева, изгря на небосклона на родната поп сцена преди няколко години. Пееща песни с авторски текстове и показваща наученото от НАТФИЗ актьорско държание пред камера в своите клиповете, Мила бързо успява да прикове публичното внимание към себе си. Екстравагантна, със собствен стил, не се притеснява да експериментира – както в музиката, така и във визията си.

Един от най-ярките примери за деца тръгнали по стъпките на родителите си е Лора Караджова, която изгря на музикалната сцена по пътя, начертан от нейния баща, легендарния Данчо Караджов от група „Сигнал“.

Докато музиката на баща ѝ е белязана от рок звучене и емблематични хитове от българската сцена, Лора избира по-модерен поп и R&B стил. Въпреки разликите в жанровете, и двамата споделят силно сценично присъствие и любов към музиката. Лора успява да изгради собствена идентичност, но често признава влиянието на баща си като основа на своя път.

Двата нямат обща емблематична песен, но Лора често участва на концерти на баща сини изпълняват заедно едни от най- големите хитове на Сигнал.

Подобна е историята и на Теди Кацарова – дъщеря на голямата българска певица Силвия Кацарова. Теди израства в музикална среда и още от ранна възраст е на сцената.

За разлика от майка си, която се утвърждава в поп музиката през 80-те години, Теди развива по-интернационален стил, с участия и проекти в чужбина. Двете имат и съвместни изпълнения, които показват приемствеността между поколенията и силната връзка между майка и дъщеря.

Мария Илиева също носи музиката в кръвта си. Нейната майка е Ваня а онова- диригент, което означава, че Мария израства в атмосфера на класическа музика и дисциплина. Самата певица е споделяла как като дете майка й често я взимала с нея на работа. На 6 години започва да пее в хорова школа. Музикална го възпитание се усеща в нейния професионализъм и отношение към сцената. Макар да избира поп и соул звучене, Мария често демонстрира вокална техника и музикална култура, които са плод именно на семейното възпитание.

Владимир Ампов – Графа е друг емблематичен пример. Той е син на Кирил Ампов – уважаван музикант и част от оркестър „София“. Още като дете Графа влиза в студиото и започва да записва песни. Именно

В собственото си звукозаписно студио Кирил заповядай - продуцира първите песни на сина си Владимир Ампов-Графа, чиято кариера насърчавал още от дете. С баща си споделят не само семейна връзка, но и творческо партньорство. След кончината на Кирил Ампов, Графа споделя колко голямо влияние е имал той върху неговото развитие като артист и човек. В света на телевизията също има силни примери. Деси Цонева е дъщеря на журналиста Димитър Цонев и внучка на великия актьор Коста Цонев. Тя продължава семейната традиция в медиите, като работи като водеща и журналист. Талантът и харизмата ѝ ясно напомнят за нейните предци, а връзката с такава силна фамилия я прави още по-разпознаваема. Две поколения

В театралните среди можем да посочим Паола Маравия, която наскоро бе отличена с награда „Икар“ за дебют- а от сцената поздрави майка си, която е носител на почти всяка една статуетка Икар.

Тя е дъщеря на актрисата Лилия Маравиля . Самата Актриса много кратно се опитвала да откаже дъщеря си от идеята да превърне актьорската игра в своя професия но не успешно. В момента Паола Маравиля е най–младото попълнение в Пловдивския театър и прави страхотна роля в новия спектакъл "Влюбеният дирижабъл"

Поп-фолк певицата Андреа също има интересен семеен корен – нейната баба е била актриса.

Актрисата Тодорка Ахтарова . Самата Андреа също била студентка по актьорското майсторство за един семестър, но се е отказала заради несъвместимостта с нейната работа.

Бабата на Андреа е играла в Народния театър

Тя дори оставя в завещание - Книгата на своята внучка - посветена на актьорството. Тя има заглавие "Работата на актьора над себе си" и е писана в далечната 1945 г. Всъщност кариерата си бабата на изпълнителката е започнала като манекенка, което не е никак учудващо предвид великолепния начин, по който е изглеждала. Подиума обаче е заменила с театралната сцена, участвайки в различни представления първо в “Народен театър на селото”, където е била солист и примабалерина, а впоследствие, след като той бива разпуснат, в “Народния театър”, пред чиято публика играе в продължение на цели три десетилетия. Сред постановките с нейно участие са “Верни сърца”, “Първа пролет”, Хитрините на Скапен” и много други. Самата Андреа Също започва кариерата си с участие в конкурс по красота където печели титлата Мис Туризъм през 2005 година

Интересен случай е и този с Деси Слава, чийто син също прави първи стъпки в музиката с R&B звучене.

Макар стилът да е различен от този на майка му, ясно се вижда, че музиката остава водеща нишка в семейството. В момента майки работи като озвучител по време на участията на Деси слава. В света на модата също наблюдаваме подобна приемственост. Дъщерята на Биляна Йотовска вече уверено върви по нейните стъпки, дефилирайки на сцени като Седмицата на модата. Подкрепата на родителите ѝ от първия ред е символ на приемственост и гордост.

Рут Колева потомка на олимпийски шампион

Рут Колева- определено носи огромен талант и мощен глас. Мощен колкото силата на баща й неин баща е трикратният световен шампион и бронзов медалист от Олимпийските игри в Москва през 1980 г.

Неделчо Колев. Въпреки че двете дисциплини (пеене и вдигане на тежести) нямат нищо общо помежду си, Рут открива няколко интересни сходни стечения на събития в нейния живот и този на баща си. На 13 години и двамата започват да се занимават с бъдещите си професии. На 16 той е станал майстор на спорта, а тя – доказана певица. На 20 пък той е избран за „Спортист на годината“, а тя – за „Жена на годината в музиката“.

Папи Ханс - реди стихове като майка си

Изгрял с песен, даваща точната рецепта за идеалния… кекс, зад артистичния образ на Папи Ханс, се крие Дете на доказани познавачи на българския език – писателката и поетеса Кристин Димитрова и професорът, преводач и преподавател в Софийския университет Владимир Трендафилов, Константин се увлича по писането още в юношеските си години. Издава книга с поезия, както и роман – и двете жънат успех. Така рязко става част от новата вълна съвременни български автори. И тъкмо на гребена на писателската си вълна, решава да скочи в ново начинание – музиката. Тя се оказва нов начин да изрази себе си, а и да покаже друга своя страна на публиката си. Good job, Papi Hans! Успя да смаеш всички! И да умножиш аудиторията си!