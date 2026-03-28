Актьор се стопи от напрежение заради гангстера Геле в сериала "Вяра, Надежда, Любов"

Трудно и изтощително - така започва пътят на Калоян Трифонов към една от най-коментираните роли в сериала "Вяра, Надежда, Любов". Актьорът влиза в кожата на опасния гангстер Геле и признава, че предизвикателството го е ударило сериозно.

"В началото ми беше доста трудно, защото не съм играл подобно нещо в такъв мащаб. За един месец свалих 5 кг. Трудно си беше, снимането беше интензивно", признава актьорът в предаването "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви.

Ролята идва след покана за кастинг от Виктор Чучков, а напрежението на терен било постоянно заради бързия ритъм. Въпреки това Трифонов остава доволен.

"Все пак си мисля, че се справих до голяма степен. Те зрителите ще кажат, но аз съм доволен. Имаше доста напрежение на терен, понеже се бърза, доста епизоди са. От самото начало си харесах героя и съм доволен от това, което се получи", допълва Трифонов.

Актьорът споделя, че е имал проблеми и с пистолета, които постоянно е трябвало да носи в панталоните си. Оръжието било по-тежко и често се случвало да пада в крачола му и да се налага да заснемат някой сцени отначало.

Въпреки това, Калоян се шегува и очаква скоро да го гледат лошо в магазина, заради ролята му.