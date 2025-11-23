Андрей Тилков: Час преди Алена да издъхне, душата й отлетя в друго измерение

Светлана Тилкова - Алена беше ненадмината у нас в изготвянето на хороскопи. Прогнозите й за бъдещето „извираха” навсякъде – по телевизията, в радиата, в интернет и по страниците на вестниците и списанията. Чаровната дама бе и единственият специалист в света по кармична астрология, което я правеше още по търсена сред желаещите да научат какво ги чака.

Уви, сутринта на 16 ноември астроложка №1 на България отлетя без време към звездите. Отиде си на 70-годишна възраст след прекаран ковид, който обаче не е единствената причина за здравословните й проблеми напоследък. „Няколко неща се натрупаха при Светла, като коронавирусът беше пиронът, който затапи всичко”, коментира през сълзи за „Уикенд” опечаленият вдовец Андрей Тилков. Наш репортер разговаря с него в първите часове след огромната загуба, която промени живота му завинаги.

- Андрей, съболезнования за загубата ви! Каква е причината за смъртта на съпругата ви – астроложка №1 на България Алена?

- Няколко неща се натрупаха при Светла, като ковидът е последното, което затапи всичко. Тя работеше години наред без почивка, за нея нямаше събота и неделя. Преди си давахме сумарно около 20 дни годишен отпуск и ходехме в Сандански, но тази практика приключи напоследък. Работа, работа и пак работа! 365 дни в годината, дори да не е високосна. Нещото, което травмира по-скоро психически Светла, беше това, че започна да си прави зъбите с импланти. Без да я питат, в някакъв луксозен зъболекарски кабинет й вадили резците 6 часа и половина под пълна упойка. Без да ни предупредят! Това ако не е престъпление... На съпругата ми й трябваха 6 месеца да се възстанови. При поставянето на упойка те питат само дали си алергичен и се доверяват на отговора ти – не те изследват допълнително, както според мен е редно. Уви, такива са доста от имплантолозите ни. Този, при който отиде Светла, бил, видите ли, най-добрият млад специалист. Дрън, дрън! Проблемът на упойката е, че може да ти изпържи мозъка и да си останеш на стола. Дори имаше момент, в който със Светла си мислехме, че един човек там, поддръжник на политическите партии, за които Светла беше писала смазващи хороскопи, нарочно я е държал 6 часа упоена...

- Това, което казвате, е много сериозно...

- Пак казвам, на Светла й трябваха 6 месеца, за да си възстанови ефективната работа на мозъка. Ако не е била държана под упойка толкова дълго, едва ли е щяло да се случи така. Какво е това лечение, което ти уврежда здравето?!

- Има ли и други фактори, повлияли отрицателно върху здравословното състояние на Алена в последния период от живота й?

- На 9 ноември 2024 г. в х-л „Маринела” я блъснаха съвсем съзнателно едни северомакедонци и тя падна по лице. Имаше счупен нос, травма на корем, гръден кош и други контузии. Съвзе се след това, но й трябваше доста време. През септември 2025-а пък я заразиха с ковид. Болестта мина сравнително бързо и Светла се възстанови, но в един момент започна да губи тонус, да е непрекъснато уморена. Вместо да работи по 14-15 ч. на денонощие, взе лека-полека да намалява часовете. В началото на ноември вече беше плътно на легло.

- Ходихте ли в болница?

- Не сме ходили. Веднъж извикахме „Бърза помощ” у дома, защото Светла се чувстваше много зле. Направиха й три кардиограми. Медиците казаха, че показателите й са като при здрав човек. Всичко й беше перфектно - кръвното нормално, пулсът редовен. Имаше само по-ниско ниво на желязото, тоест на хемоглобина, та вляха една банка със система. Всичко това се случи вкъщи, тъй като Светла беше категорична, че няма да влезе в болница. Очевидно ковидът е бил онова, което е преляло чашата след всички останали неприятности, които й се струпаха в последните месеци.

- Имаше ли тя болежки и преди сериозните й здравословни проблеми?

- Ръцете я боляха от писането на компютър по цял ден. Светла беше изключително здрав човек през целия си живот, затова и аз, и синът ни Мартин сме шокирани от смъртта й. Влизала е в болница само когато е раждала. Както и преди една голяма обиколка на Политбюро в Африка - по линия на Станко Тодоров. Татко й се бил притеснил покрай сестра й, че ако случайно се наложело да оперират и Светла от апендикс, не се знаело кой магьосник на каква кухненска маса ще я реже. Без да има нужда, е премахнат и нейният орган.

- За какво си говорихте последно с Алена?

- До снощи, вечерта на 15 ноември, си говорехме и тя си беше в кондиция. В 2 часа през нощта рязко й се влоши състоянието и продължи да става по-зле. Сутринта на 16 ноември в 9,12 ч. тя се отправи към звездите. Направи ми впечатление, че както й беше измъчено лицето от крайно изтощение, от болки в корема и от какво ли не, в един момент Светла вече сякаш я нямаше. Тялото й все още беше при нас, но душата - не. Тогава бузите й поруменяха.

- Синът ви Мартин как прие смъртта на майка си?

- Като мен (започва да плаче – б.р.)... В момента сме заедно и се подкрепяме.

- Какво ще се случи занапред със списанието на Алена „Кармичният кръг”?

- „Кармичният кръг” спира. Съдба или случайност, на 1 декември излиза брой 300. 25 години е било на пазара списанието, брой 300 ще му е последният.

- Последните книги, върху които работеше Алена, ще излязат ли?

- Тя има написани общо 91 книги. В това число са и тези, които ще излязат сега на 21-во число. Това са новите, за предстоящата 2026 г.

- Има ли хора, на които Алена не успя да прости?

- Не. Тя беше човек, който винаги прощаваше. Имаше много, хиляди дори, които я използваха, обиждаха и унижаваха. Някои си взимаха прогнозата и след това я неглижираха. Такива пък, които Светла е извадила от гроба, й правеха интриги и мръсотии. Самата тя беше от друго тесто. Звезден човек!

- Алена вярваше ли, че някой ден ще се срещне с другото си дете, което е загубила през 1982-ра в 6-ия ден след раждането му?

- Да, от един момент нататък знаеше, че това ще се случи. Беше сигурна, че ще дойде денят на срещата, когато и да е тя. Пък и леля Ванга я беше успокоила. Навремето Алена прекара 6 месеца на Рупите напълно смачкана.

- Как се подобри животът на Алена, след като премахна от близкото си обкръжение лошите хора?

- Успя да свали килограми, и то по естествен път. След като прочисти хората около себе си, се чувстваше много добре. В последните месеци се втали доста. Дори Мартин не беше доволен от отслабването й, а двамата с нея пък се шегувахме, че е със същото тегло, с което е била по времето на първата ни среща в Минно-геоложкия - на 6 ноември 1980 г. Тежеше 45 кг в онзи период. След като пропъди енергийните вампири от обкръжението си, килограмите на Светла се редуцираха до 60-61, което беше съвсем прилично за възрастта и ръста й.

- Какво предсказа Алена за България през 2026-а и насетне?

- Казвала е, че България я чакат 9 проблемни години. 2025-а беше 5-ата или 6-ата поред, ако не се лъжа. Независимо че Светла се беше дистанцирала от политиката и политическите хороскопи, по нейните невидими начини помогна да се създаде сегашното правителство. В противен случай щеше да има предсрочен вот, и то с неочакван край. Светла написа, че въртележката от избори се забавя и направи нужното, за да се стабилизира кабинетът. В противен случай сега нямаше да приемаме еврото, а да гледаме към Евразия.

- Имаше ли вариант да се затоплят отношенията й с Бойко Борисов?

- Не. Светла е от крайните хора, които, когато са предадени веднъж, зачеркват човека и той престава да съществува за тях. Предател веднъж е предател винаги. Тя беше силно разочарована от него.

- Слуховете, които се тиражираха за Алена, влияеха ли й?

- Много се беше вкиснала, когато през 2010 или 2015 г. бяха написали, че не е истинската Алена - оригиналната била умряла отдавна, а Светла била нейна заместничка. Съпругата ми първо се разстрои, че я изкарват едва ли не самозванка, а после й стана смешно. Тя по принцип избягваше да чете коментарите за нея в интернет, гледаше на това като на изгубено време.

- След поклонението ще бъде кремирана. Тя ли пожела така?

- Не сме говорили с нея на тази тема. Въпреки това обаче смятам, че ако беше изказала мнението си по въпроса, Светла щеше да поиска кремиране. При изгарянето на тленните останки светкавично се освобождава пътят на душата.

- Заръча ли ви Алена нещо на вас и на Мартин в последния си час?

- Не. Всичко, което е трябвало да бъде казано, е изречено преди това. А и след рязкото влошаване, което стана в малките часове и после към 7 – 7,30 ч. на 16 ноември, Светла започна да се успокоява. Някъде към 8,10 ч. беше вече напълно спокойна и се виждаше, че душата и погледът са в друго измерение.