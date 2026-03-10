Повод да се гордеем: Хасан пак е номер 1 в света

Хасан Игнатов от Шумен отново е пианист номер в света! Виртуозът на клавишите, който покорява глобалната сцена заедно с брат си Ибрахим, постигна поредно впечатляващо постижение в професионалния си път, пише България Днес.

Хасан завоюва голямата награда на изключително престижна музикална надпревара в швейцарската столица Берн. На конкурса са поканени четирима от най-добрите пианисти в света. Сред тях е нашето талантливо момче заедно с представители на Япония, Франция и Полша.

В първия етап свирят всички, като трябва да покажат най-доброто от себе си. Публика и жури съвместно избират само двама да продължат на финала и това са Хасан и френският пианист Ноам Бернел.

„Звънна ми Ибрахим и ми каза: „Разликата е огромна. Не знам дали другите се притесняват, но Хасан е в пъти по-класен от тях“. Въпреки сериозната конкуренция не се съмнявах, че Хасан ще успее. Ибрахим много му помага, защото го слуша отстрани и му казва къде греши и какво трябва да поправи в изпълненията си. Щастлив съм, че момчетата отново прославиха България и чужденците вече по-лесно откриват страната ни върху картата“, сподели пред „България Днес“ гордият баща на близнаците Денис Игнатов.

Това е втори значим успех за Хасан в кратък период от време - през декември м.г. 22-годишният талант завърши на първо място в престижния международен конкурс за пиано „Анимато“, който събра 24-те най-добри пианисти в света, финалът се проведе в парижката зала „Корто“, а при обявяването на българина за победител публиката стана на крака и започна бурно да аплодира нашето момче.

Конкурсът „Анимато“ събира най-добрите пианисти от цялата планета, като в него може да се участва единствено след лична покана. След поредицата от международни успехи поканите към Хасан и Ибрахим за международни изяви идват една след друга - на 21 март българските гении ще свирят в полския град Краков, а седмица по-късно ще имат изяви в Лисабон и Порто в Португалия.