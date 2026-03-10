Последни
Популярни
Горещи

Сметка 2500 евро за ток плаща 100 кила

https://hotarena.net/lubopitno/smetka-2500-evro-za-tok-plashta-100-kila HotArena.net
HotArena.net
126
Сметка 2500 евро за ток плаща 100 кила

HotArena.net
126

„С нетърпение очаквам интервютата на шефовете на електроразпределенията, за да обяснят на нашия прекрасен народ, че това упражнение ще се прави всеки месец. Не мога да повярвам в цифрата, която трябва да платя - 2233 евро.“

Това сподели рапърът 100 Кила, който е ядосан на новите сметки за ток за началото на годината. Виртуалните му приятели предположиха, че трябва да има нарколаборатория, за да плаща по 5000 бона за ток, а той още повече се вбеси:

„Абеей, докога, бе“, ядосва се рапърът, пише България Днес.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.