Дизайнерска мода: IFC Multibrand Store отвори врати в София с модно събитие в подкрепа на младите таланти https://hotarena.net/lubopitno/dizaynerska-moda-ifc-multibrand-store-otvori-vrati-v-sofiya-s-modno-sabitie-v-podkrepa-na-mladite-talanti HotArena.net

На 3 март, в изисканата обстановка на Арт Хотел „Анел“ в София, International Fashion Connection Group (IFC Group) официално откри IFC Multibrand Store – ново пространство за дизайнерска мода, което има за цел да създаде устойчива платформа за представяне и реализация на авторски брандове.

Изборът на датата не беше случаен. В деня на Националния празник на България събитието постави символично начало на нов етап в мисията на IFC – подкрепа на свободното творческо изразяване и професионалното развитие на модните дизайнери.

IFC Multibrand Store стартира с внимателно селектирани български дизайнерски брандове, сред които:

La Cara Mi EXCLUSIVE – бранд, поставящ фокус върху стойността и увереността на съвременната жена, чрез луксозни материи и авторски десени

Shkodrova Atelier / Venetta Fashion House – име с утвърден опит и разпознаваем стил, съчетаващ класическа елегантност и модерна линия

Mikka Kosseva Couture – висша мода с персонално отношение и ръчна изработка

Maria Kamisheva Couture – артистичен проект, който превръща роклята в произведение на изкуството чрез сложни ръчни техники

KERANA - бранд на дизайнерката Ваня Паризова, който съчетава съвременна мода с автентична българска бродерия, превръщайки традицията в модерно изразно средство.

Освен дизайнерски облекла, IFC Multibrand Store предлага и внимателно подбрани аксесоари и лайфстайл продукти, които допълват цялостната концепция на пространството.

Сред тях са артистичните текстилни цветя на модния бранд Saint Jully, които придават индивидуалност и характер на всяка визия, както и луксозните ароматни свещи Perfect Candle – създадени с висок клас френски ароматни композиции и мисията да внесат уют, стил и сетивно преживяване във всяко пространство.

В селекцията присъстват и парфюми на международните марки Fragrance World и My Perfumes (MPF), родени в Обединените арабски емирства, както и високоефективната немска козметика Meina Organics, разработена с фокус върху чист състав и видими резултати.

Кулминация на вечерта беше представянето на 10 авторски скулптури на световно признатия български творец Живко Седларски, известен със своите „метални рокли“, съчетаващи индустриален материал и изящен женски силует.

Статуетките бяха представени в специално дефиле от деца-модели, което добави силен емоционален акцент към събитието. Част от средствата от продажбата на статуетките ще бъдат насочени към подкрепа на IFC Academy – образователен проект на International Fashion Connection.

IFC Academy работи с ученици от 4-ти до 8-ми клас в модул „Моден дизайн“ към Италианския лицей в София, като обучението е насочено към изграждане на практически умения под ръководството на действащи професионалисти от модната индустрия. Средствата ще подпомогнат изработването на авторските колекции на децата и организирането на тяхното дипломно ревю, което ще се състои на 1 юни.

Вечерта премина в дух на елегантност, партньорство и споделена визия за бъдещето на авторската мода.

IFC Multibrand Store заявява своята амбиция да бъде не просто търговско пространство, а активна платформа за културен обмен, професионално позициониране и реална подкрепа към творците – както утвърдени, така и прохождащи.

За повече информация - следете социалните канали на International Fashion Connection.

Имаме удоволствието да ви поканим и на следващото събитие на International Fashion Connection Group, което ще обедини мода, изкуство и творческо вдъхновение в общ културен формат:



На 18 март 2026 г. в East Plaza Hotel, София ще се състои официалното откриване на постоянната експозиция “Fashion & Art – Balkan Open Door” – културна инициатива, която обединява модата и изкуството в общ творчески формат.

В програмата на вечерта ще бъдат представени два основни акцента:

• Grand Fashion Show „50 нюанса ексклузивност“ на бранда La Cara Mi EXCLUSIVE – моден спектакъл с 50 визии, посветен на значим личен и творчески юбилей на неговия създател г-жа Мила Захариева, президент на International Fashion Connection Group.

• Изложбата „Дефиле от стомана“ на българския скулптор Живко Седларски, чийто скулптури, вдъхновени от женската фигура и висшата мода, превръщат индустриалния метал в елегантни художествени форми.

Събитието поставя началото на нова сцена за културни, творчески и модни изяви, насочени към подкрепата и представянето на съвременни творци.