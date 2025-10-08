Антъни Иванов и любимата му Никол заживяха заедно

Последни
Плувецът Антъни Иванов и красивата му половинка Никол Стоянова направиха следващата стъпка, пише България Днес. Само преди седмица двамата са се изнесли на квартира в София и вече живеят заедно.

"Антъни е искрен и достоен човек. Не съм срещала друг като него", казва Никол. Красавицата е добре позната в социалните мрежи - в тикток има 40 000 последователи. Тя смята да се занимава с дигитален маркетинг и вярва, че е избрала правилната специалност за себе си.

Плувецът пък е в нов етап от кариерата си - вече се подготвя да бъде треньор. 

