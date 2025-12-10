Обраха Чефо в Полша

Последни
„Откраднаха ми портфейла във влака между Краков и Варшава", оплака се звездният инфлуенсър и актьор Стефан Попов-Чефо. Участникът в „Сървайвър", който се загаджи с друга риалити героиня - Ванеса, по време на последния сезон на „Диви и красиви", изреди какви щети са му нанесли апашите. „Олекнах с 300 лв. в полски злоти, з дебити карти, клечка за зъби, ако ям пиле, и личната ми карта плюс тази на Ванеса", тръшка се Чефо.

„Но благодарение на бързата реакция на посолството ни във Варшава и 100 евро, които още жаля, се прибрах с временен паспорт", описва хепиенда на злополучното си пътешествие риалити героят.

