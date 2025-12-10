Филип Киркоров с балерини от битака

Филип Киркоров постави на скъпата си новогодишна елха балерини, които са купени от битака. Звездата на песента показа на местна телевизия как е подредил елхата си.

Дървото в хола му е високо пет метра. Традиционно всяка година го подреждат дизайнери. Според московски медии цената на елхата и украсата надхвърля 1,7 млн. рубли. Тази година елхата е украсена с кутии, а мотото е „Елхата на спомените". Там Киркоров слага балеринки, купени навремето от баба му по битпазарите. Тя е обичала да взима красиви вещи из битаците в София и Москва.

На елхата има и няколко ръчно изработени дизайнерски играчки, които били много скъпи. Слагат и такива, подарени от приятели и роднини, пише Телеграф.