Антоанет Пепе и Иво Карамански влизат в „Трейтърс”

Антоанет Пепе и Иво Карамански искат да участват в риалити, признаха самите те преди дни в предаването „Преди обед“ по Би Ти Ви.

Съпрузите не уточниха дали имат предпочитания за конкретен формат или са склонни да участват в който и да е, просто защото им е интересно. Според източници на „Уикенд”, те ще участват във втория сезон на „Трейтърс”, чиито снимки започват през юни.

Бабите и дядовците пък са готови да помагат с грижите за децата. И родителите на Антоанет, и тези на Иво – бившата гимнастичка Нели Атанасова-Сано, която днес се занимава с интериорен дизайн, и Александър Сано.

Антоанет има две по-големи дъщери от бившия си партньор – датчанинът Филип, син от роден инфлуенсър, който също се казва Филип, а Беатрис, която е най-малката в семейството, е от любовта й с Иво Карамански. Тъй като са голямо семейство, наскоро си купили нова гола със седем места. „Чудехме се между автобус и ван или нещо подобно“, пошегуваха се Антоанет и Иво.