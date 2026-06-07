Георги Тошев става шеф в БНТ

Георги Тошев ще бъде назначен на една от ключовите позиции в БНТ. Популярният журналист и автор на документални книги, който години наред бе лице на Би Ти Ви, става програмен директор на националната медиа, съобщи сайта Lupa.bg, позовавайки се на няколко свои източника.

Назначението му вече е одобрено от генералния директор Милена Милотинова, която лично го е поканила, но трябва да бъде гласувано и от Управителния съвет на телевизията. Там имало известно напрежение около кандидатурата му - някои били категорично „против”, но така или иначе по всяка вероятност Георги Тошев ще бъде новия програмен директор.

Планът на журналиста е много амбициозен и той от около седмица работи по него. Тошев планирал ключови промени в програмното съдържание на националната медиа, както и привличането на емблематични журналисти в редиците на БНТ. Мълви се, че едно от първите назначения в медиата ще е това на Мария Цънцарова. Георги Тошев вече е обещал на популярната журналистка, че ще прави свое обзорно предаване всяка неделя следобед, на гърба на „120 минути” по Би Ти Ви и „На фокус” с Лора Крумова по Нова телевизия. Цънцарова е негова близка приятелка от години.

Георги Тошев казва, че ще се опита да наложи златните стандарти на Би Би Си в ефира на обществената медиа и ще обяви конкурси за нови външни и вътрешни продукции.