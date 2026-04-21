Певицата Нора Караиванова загуби мъжа си внезапно

Тежка загуба преживява Нора Караиванова. Певицата сподели в социалните мрежи, че е изгубила своя съпруг и баща на детето ѝ, като новината разтърси последователите ѝ.

В емоционален пост тя говори за болката и празнотата, които е оставила кончината на любимия ѝ, когото нарича галено Пламзи. От думите ѝ става ясно, че трагедията е настъпила внезапно и по нелеп начин.

„Той беше моята стена, на която можех да се опра, когато съм изморена, и която пазеше мен и моето дете от всичко и всеки! Моята стена се срути по най-нелепия начин", споделя Караиванова.

Тя признава, че до последно се е борила да го задържи. „Опитах се да те задържа, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили!", пише още певицата.

Нора изразява и благодарност за времето, което са имали заедно, както и за ролята му в живота на техния син Виктор. „Благодаря ти за всичко, на което научи Виктор и му беше повече от баща! Благодаря ти, че ми показа какво е да си добър човек", казва тя.

Въпреки тежката загуба, певицата намира сили да вярва, че той ще продължи да закриля семейството си. „Щеше ми се да си тук сега, за да ти кажа поне още веднъж за последно едно: ОБИЧАМ ТЕ, ПЛАМЗИ!", завършва тя.

Певицата Нора Караиванова, позната от Music Idol, е част от състава на Ку-ку бенд и участва във Вечерното шоу на Слави Трифонов по телевизия 7/8.

Тя влиза в бенда миналата година след напускането на Невена Цонева и постепенно се утвърждава като едно от новите лица в музикалния екип на Слави Трифонов.

Караиванова вече е работила с екипа покрай музикалните формати „Коя е тази песен?" и „Помниш ли текста?", където показва вокалните си качества. Освен това участва и в сценични проекти, свързани с автори от екипа на шоуто.

С богат опит и разпознаваем глас, Нора бързо се вписва в динамиката на „Ку-ку бенд", който остава една от най-популярните музикални формации у нас.