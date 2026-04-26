Нож в гърба: Краси Радков предаде Слави след провала на изборите

Краси Радков е напът окончателно да смени Слави Трифонов с Маги Халваджиян като шеф, научи „Уикенд”. Арменецът открай време има интерес към комика, но работеше с него само след предварителна уговорка с Дългия. Заради провала на ИТН на последните избори обаче Трифонов най-вероятно трудно ще може да плаща достатъчно на Радков, за да го задържи само за себе си. Затова бил готов да благослови трансфера му при Маги, твърдят запознати.

Маги Халваджиян никога не е крил, че има желание да включи Краси Радков в списъка с артисти на собствената си фирма. След уговорка със Слави комикът стана водещ на 3-ия сезон на „Маскираният певец” и участва в „Като две капки вода” през 2022г., откъдето дори излезе като победител. Година по-късно той беше водещ и на шоуто „Един за друг” по Нова тв, а през 2024-а – на „Денсинг старс” по Би Ти Ви. Всичко това обаче се е случило след договор с основния му продуцент – Слави Трифонов. Този път се говори за окончателно преминаваме на Краси към компанията на Маги Халваджиян, която ще го представлява занапред. Всеки, който има интерес към услугите на актьора занапред, ще трябва да сключи договор първо с арменците. По същия начин се е процедирало миналата година с Николаос Цитиридис, за да влезе в журито на „България търси талант” по Би Ти Ви, както и с Мария Игнатова, която навремето пое предаването „Папараци” в същата телевизия. За нея от фирмата на Халваджиян специално обясниха, че са я „отстъпили” за известно време на Би Ти Ви.

Пред Краси Радков занапред има три основни варианта за телевизионна кариера. Единият е да измислят специално предаване, което той ще води, най-вероятно в Нова тв, както стана с Цитиридис и предстоящото му шоу „Смарт фейс”. Възможно е също така да го настанят в „Пееш или лъжеш” наесен на мястото на Димитър Рачков, за когото зрителите на Нова тв все повече се оплакват, че им е омръзнал. Както обаче „Уикенд” вече писа, към комика интерес са проявили и от Би Ти Ви. Той и съпругата му Станислава са получили покана да водят предстоящия сезон 10 на риалитито „Фермата”. Успоредно с тях се водят разговори и с още няколко двойки, така че все още не е ясно точно кои от всички кандидати ще бъдат избрани. Ако се спрат на Краси и Станислава, ще трябва първо да подпишат договор с Халваджиян. Радков вероятно ще продължи да работи и при Слави, ако той запази своята телевизия след провала с парламентарния вот, но по-малко в сравнение с преди и този път вече Трифонов ще иска позволение от Халваджиян, а не обратното.

Преди дни Радков беше гост в „Капките”. Миналата година пък участва в откриването на шоуто за финала на тогавашния сезон, което се проведе на Националния стадион „Васил Левски”. Той е свикнал да работи с арменците и договорът с тях едва ли ще му причини каквато и да е форма на дискомфорт.