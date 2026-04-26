Кабеларката на Слави ФАЛИРА с дългове за милиони

Партията на Слави Трифонов „Има такъв народ”, чиито остриета Тошко Йорданов и Станислав Балабанов отвратиха с просташките си изказвания и най-циничните избиратели, заслужено отива на политическото бунище след изборите в неделя. Хората на учиндолският шоумев не само не влизат в следващия парламент, а дори паднаха под един процент. С това губят право на партийна субсидия, която да припомним, искаха да премахват, ама после забравиха.

Сега наред е телевизията на Дългия „7/8 ТВ”, по която се лееше пропаганда на ИТН. Проверка на „Уикенд” установи, че е въпрос на дни кабеларката да обяви фалит. Натрупаните дългове са колосални, а партийната субсидия (малко над милион годишно) не стига за да се покриват дори и разходите за заплати и излъчване. Източниците ни разкриват, че на част от работещите там - балерини, гримьори, монтажисти и оператори, вече е намекнато да си търсят нова работа.

Няма и как да е иначе. Отчаяни ентусиасти, готови да платят таксата от 0,40 евро (0,78 лева), за да се дивят на изтърканите скечове и размишления на сценаристите отдавна няма. При близките до нула рейтинги, фирми, готови да дадат пари за реклама, също липсват. Справка, подадена до СЕМ сочи, че миналата година основен рекламодател на „7/8 ТВ” е партия ИТН. Депутатите на Слави са спонсорирали партийната си телевизия с колосалните... 40 000 лв. А в същия момент разходите си вървят.

Последния финансовия отчет на фирмата собственик „Статис” показва, че издръжката на кабеларката гълта приблизително 3 милиона лева всяка година. Дори и след субсидията на ИТН, телевизията инкасира загуба от близо милион. Отделно са натрупаните дългове към доставчици и персонал за още няколко милиона лева. И това при положение, че плащанията към „Ку-ку бенд”, водещи и технически специалисти минават през друга от фирмите на Слави Трифонов.

Трагичното положение не е от сега. Да припомним, че при старта на телевизията през 2019 г. Трифонов и екипът му се хвалеха, че аудиторията им е от близо 1 милион зрители. След издънката с издигането на одиозният продавач на шнорхели и плавници Пламен Николов за кандидат-премиер през 2021 г. и скорошното участие в правителството на ГЕРБ, които Слави уж щеше да чегърта, монолозите на Тошко Йорданов и Балабанов едва привличат и 5000 човека. Мазохистите отдавна си намериха нов идол, чиито откровения да гледат вечер. Още от 2020 г. телевизията на Слави е на загуба с милиони левове. Всяка година цифрата става все по-голяма, въпреки наливането на държавната субсидия на ИТН. Твърди се, че кабеларката е трябвало да фалира още през 2023 г., но Слави я спасява с лични 6 млн. лева. За целта е намален от над 9 на 3,6 млн. капитала на фирмата му „Седем осми”, която контролира дружеството, собственик на телевизията.

След краха на ИТН на изборите Слави едва ли ще е склонен да налива още пари в телевизията. За какво ли му е да го прави, при положение, че партията му е политически труп, който според социолози не подлежи на реанимация. До сега беше лесно, срещу правилното гласуване на депутатите от ИТН в парламента олигарси се отблагодаряваха на Дългия, но в неделя схемата приключи.