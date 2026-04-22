Даде € 400 000: Софи Маринова купи звяр за Лоренцо

Софи Маринова купи най-новия модел Lamborghini на сина си Лоренцо, като цената му се оценява от експерти на около 400 000 евро заради множеството екстри.

Колата е в стилно черно с подчертани оранжеви детайли, характерни за марката. Задвижва се от twin-turbo V8 двигател и електрическа система, а мощността ѝ достига 800 конски сили.

Купето на италианския звяр е наистина зашеметяващо. То съчетава класическия дизайн на марката с ултрамодерна електроника, като интериорът е изработен от кожа от най-висок клас.

Лоренцо се похвали с новата си придобивка пред рапъра Ди-мофф и Емрах – син на Тони Стораро. Последният коментира: „Заслужаваш го повече от всеки!“.

Лоренцо и досега беше фен на италианската марка, докато майка му има различни предпочитания.

В същото време Константин Игнатов – братът на Ружа Игнатова – публикува снимка със Софи Маринова от клуб и сподели, че е имал честта да се запознае със звездата. Последваха множество коментари – някои забавни, други не толкова. Част от потребителите дори се пошегуваха, че Ружа Игнатова си е направила операция и е станала певица, но бързо отхвърлиха тази идея, защото „няма как да пее толкова добре“.

Самата Софи Маринова пък следващия месец ще пътува до Лондон, където ще участва в очертаващо се като грандиозно парти.