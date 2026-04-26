Нова тв спира „Биг Брадър”

Нова телевизия спира „Биг Брадър”, научи „Уикенд”. Проектът е замразен и поне засега плановете са да не се работи по нов сезон за следващата есен. Ако върнат риалитито на екран, се очаква да е най-рано през 2027-а и то във ВИП-вариант.

„Биг Брадър” се оказа твърде скъп проект дори за предаване с традиционно висок рейтинг, издадоха пред „Уикенд” хора от медиата. Макар че в последните две години в шоуто участват хора, на които не се плаща никакъв хонорар, разходите продължават да са огромни. Екипът е много голям, техниката е скъпа, наблюдението над къщата на Големия брат – денонощно, заради което парите буквално се топят в риалитито. В същото време то не оправдава вложените суми, тъй като на гърба му конкурентите от Би Ти Ви пускат своето най-хитово шоу – „Ергенът”, чийто рейтинг е съизмерим с този на Брадъра. Финансовите разчети са показали, че инвестицията на се заслужава.

Това е второ спиране на риалитито в неговата 22-годишна история в България. Стартът му беше през 2004-а. Последваха няколко издания в стандартен формат, но телевизията предпочете да залага основно на вариант с популярни личности – „ВИП Брадър”. Финалният сезон бе излъчен през 2018 г. Последваха 6 години без Големия брат в родния ефир, но през 2024-а Нова тв обяви, че го връща в програмата си. Водещи станаха Алекс Богданска и Башар Рахал, а телевизията избра да не търси популярни участници, както през по-голямата част от сезоните, тъй като за тях се предвиждат сериозни хонорари. Заложи на евтиния вариант с обикновени хора. В крайна сметка се оказа, че нито хората са толкова обикновени, а повече бяха „с връзки”, нито риалтито е достатъчно евтино. Ето защо наесен най-вероятно няма да се излъчва. Понеже „ВИП Брадър” традиционно регистрира по-висок рейтинг, има шанс именно тази версия да се върне на екран, но сигурно ще бъде догодина.

Междувременно в Нова работят по нов сезон на по-евтино риалити – „Женени от пръв поглед”. Кастингът беше обявен в началото на април, а продукцията най-вероятно ще е на екран през есента. За тогава се очаква и пореден сезон на „Игри на волята”, както и на „Пееш или лъжеш”. От Нова съобщиха също, че са подготвили и нов български сериал. Главната роля ще се играе от Герасим Георгиев-Геро. Възможно е програмата вече да е претъпкана и да не е останало вакантно място, където да вмъкнат Брадъра.