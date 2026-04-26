Изгониха Бачорски от избирателната секция

Даниел Бачорски никне като гъба във всевъзможни телевизионни формати и постоянно бълва послания в социалните мрежи, но пропусна традиционната снимка за родните инфлуенсъри – тази пред урните. Причината се оказа тривиална – той просто не е гласувал.

Ресторантьорът бил готов да даде своя глас на извънредните избори на 19 октомври. Бачорски се навил да подкрепи партията на Румен Радев под влиянието на Владимир Николов, която оглави пловдивската листа на формацията и с когото се сближи в риалитито на Би Ти Ви „Трейтърс: Игра на предатели”. Така и обаче не успял да стигне нито до машината, нито до бюлетината.

„Станах сутринта да гласувам, но преди 3 дни си изгубих всички документи. Отидох с международен паспорт, но ми казаха: „Миличък, с паспорт не може”, сподели огорчения Бачорски. Той така и не сподели при какви обстоятелства е загубил документите си. В изборния ден Даниел избърза и пусна стори в инстаграм, на което се виждаше изборна секция и надпис: „Давам вота си днес, за да не мрънкам утре. Направи го и ти!”. След фалстарта с гласуването обаче той бързо го изтри.

В момента Бачорски се изявява в ролята на Близнака в нашумелия сериал „Вяра, Надежда, Любов”. Там играе страховита мутра, но напоследък самият той се занимава с нещо, което е по-присъщо на дамите – тръгнал е на пилатес. „Мислех, че пилатесът е лесен… докато не опитах. Контрол, баланс, сила и издръжливост – повече предизвикателство, отколкото изглежда”, сподели риалити героят. „Нещо мъжко не можа ли да направиш”, майтапи го един от последователите му. Други пък го нарочиха, че е с женски дрехи, защото тренира със синьо клинче и изрязано ластично розово потниче, което доста напомня на дамски спортен модел.