Владо Карамазов се преби по време на снимки

Владимир Карамазов се е пребил по време на снимки и показа неприятната последица от инцидента. Актьорът публикува в социалната мрежа снимка на сериозна ожулена рана на крака си и написа: „Юнак без рана не може! Но съм бил юнак преди 40 години. Сега съм чичка с люта рана, с която ще трябва да съжителствам през следващите седмици”. От кадъра личи, че нараняването е болезнено и ще му напомня за случката още известно време.



През последните години Карамазов прекарва все повече време зад обектива, а не на театралната сцена. Макар че е сред най-разпознаваемите български актьори и водещи, фотографията е неговата голяма страст и втора професия. Зрителите го познават още като лице на някои телевизионни формати, сред които и „Трейтърс: Игра на предатели”, но свободното си време звездата посвещава на пътувания, снимки и работа по фотографски проекти.



Любовта му към фотографията всъщност не е от вчера. Владо признава, че интересът му към това изкуство се е зародил още в детството. Баща му активно се е занимавал с такава дейност и дори е разполагал със собствена тъмна стая. Точно там бъдещият актьор за първи път се докосва до магията на снимките и процеса по създаването им. По-късно, докато учи в тогавашния ВИТИЗ, мечтае за скъпи фотоапарати, въпреки че финансовите му възможности са ограничени. Карамазов казва, че е спестявал от закуски, за да си купи първата професионална техника, която пази и до днес.



Въпреки че винаги е искал да стане актьор, след години на сцената той започва да усеща необходимост от ново творческо предизвикателство. Според него артистът често е интерпретатор на чужди текстове и идеи, докато фотографията му дава възможност сам да разказва истории и да предава собствените си вълнения. По думите му новото поприще се е появило в живота му в момент, в който е търсел различна посока и вдъхновение. „Фотографията дойде в такъв момент, в който на мен ми трябваше нещо, за което да се хвана, нещо по-различно - в друг контекст, в друга среда, но в същото време исках отново да е свързано с изкуството”, разказвал е Владо.



Заснемането на красиви кадри му връща ентусиазма от първите години в актьорската професия, когато е трябвало ежедневно да доказва способностите си. Още по-силно го привлича възможността да се съревновава на международно ниво. Той не крие, че има силно изразен състезателен дух и винаги се стреми да достигне най-високото възможно ниво във всичко, с което се занимава. Според хомосексуалния актьор фотографските конкурси са място, където работата се оценява обективно – без значение кой стои зад кадъра. „Това, което ми дава фотографията, е възможността да се премеря със света”, твърди Карамазов. Това предизвикателство го мотивира да развива уменията си и да търси все повече силно докосващи теми и истории.



След като започва активно да снима, интересите му постепенно се насочват към документалната и социалната фотография. Вместо просто красиви пейзажи, Владо избира да показва човешки съдби, проблеми и истории, които предизвикват размисъл. Резултатите от работата му вече са представяни в изложби, които привличат интерес от страна на публиката.



Карамазов се изявява и като автор. Подтикнат от брат си Иван, той издава първата си книга, в която събира част от натрупаните си през годините впечатления и преживявания. Така към образите, които разказва чрез обектива, добавя и силата на писаното слово.



Звездата успешно съчетава няколко различни роли – актьор, телевизионен водещ, фотограф и автор. Въпреки че последната му публикация в инстаграм показва, че понякога работата на терен носи и болезнени последствия, той очевидно не е загубил чувството си за хумор, защото, както сам отбелязва, юнак без рана не може.



