БНТ открадна Филип Буков и Гунди от Би Ти Ви

БНТ е „откраднала” две от лицата на Би Ти Ви за свой нов сериал.

Това са Филип Буков и Павел Иванов, известен още с прякора Гунди заради главната си роля във филма „Гунди – легенда за любовта”. Те влизат в нов комедиен сериал на БНТ със заглавие „Летище“. 12-серийната поредица ще отведе зрителите зад кулисите на авиацията. Освен Буков и Иванов, в нея участват две млади дами – Радина Шутова и Евелина Бибова. Втората има роли във филма „Чума” и сериала „Тревожност”, а за колежката й това ще е първата голяма тв продукция.

Буков и Иванов работят заедно от няколко години. Първият им общ проект е комедийният сериал на Би Ти Ви „Татковци”. След това заедно с останалите двама „татковци” в поредицата – Христо Пъдев и Стоян Дойчев – правят кодедийните спектакли „Петък вечер” и „Понеделник сутрин”.