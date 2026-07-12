Божинката си довлякъл инфекция с инжекция

Валери Божинов навърши 40 години, но си остава с акъла на малко дете. Бившият футболист си докарал наскоро тежка инфекция, след като решил да се лекува сам. Божигол призна в интервю, че е лежал няколко седмици в болница, но без да уточни по каква причина. „Уикенд” научи, че хоспитализацията се дължи на собствената му глупост.

Подобно на други бивши и настоящи спортисти, Валерко е решил, че разбира от медицина поне колкото професор от ВМА. И може да се лекува сам.

Тъй като блъска всеки ден във фитнеса с тежка щанга, Божинката получил болки в кръста. Но вместо да отиде на лекар, както си му е редът, преценил да се лекува сам. И си поставил инжекция в домашни условия.

Очевидно обаче, Валери не е спазил елементарни дезинфекционни условия за работа със спринцовката. Прободеното място бързо се инфектирало и взело да гноясва. Пак на своя глава бившият нападател на „Фиорентина”, „Ювентус” и още около 20 други отбора решил, че сам ще се справи с проблема. Слагал марля с йодасепт, промивал с кислородна вода. Само че положението се влошило. Чак тогава на Божинката му увряла главата да потърси квалифицирана медицинска помощ. Понеже инфекцията била в напреднал стадии, се наложило да го оперират и да лежи в болница.

Заради сакатлъка Валери пропуснал да гастролира в студиото на БНТ като коментатор на световното първенство по футбол. В негово отсъствие там се изявява другият плейбой Благой Георгиев – Джизъса.

Божинов не за пръв път приема медикаменти и други подобни средства на своя глава, разправят във футболните среди. Той се имал за експерт в медицината и нерядко сам си изписвал лекарства, назначавал си и терапии. Известен е случаят, когато като футболист на „Ботев” (Враца) беше забелязал, че негов съиграч приема някаква хранителна добавка. Последният го предупредил, че ако ще я пие, трябва да спазва определена еднократна доза. Божинката обаче се назобал „на дебело”, както обича казва самият той, след което му се разтреперили краката и въобще не успял да влезе в игра.