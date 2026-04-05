Брадърът Здравко подкара 20 години брак

Здравко Василев, който спечели първия сезон на риалитито „Биг Брадър” у нас, отпразнува 19 години брак с жена си Христина. Навремето тя му каза, че очаква дете от него, именно в къщата на Големия брат. Три години по-късно двамата сключиха брак в същото риалити – варианта му с популярни личности „ВИП Брадър”. Кумове бяха Венета Райкова и вече бившият й мъж Тихомир, а ги ожени тогавашният софийски кмет Бойко Борисов.

„За мен – 19 години брак с жената с бялата рокля. За всички останали – 19 години в компанията на човека със сивия костюм”, коментира Здравко в социалните мрежи по повод годишнината си, като показа снимка от сватбата. Човекът в костюма е Борисов.

„Помня,помня... Как Христина се обади в изповедалнята на „Биг Брадър” и каза, че е бременна, и ти я пита от кого... Много истинско и приятни емоции! Бъдете здрави и щастливи и така до 100! Горррчивоо”, коментира фенка на брадъра от Приморско. „Такъв брак на никоя жена не пожелавам! Да я питаш в национален ефир от кого е бременна и пред нея да сваляш друга жена...”, спомни си друга фенка на риалититата, която явно има много услужлива памет.

Преди 3 години брака на Здравко бе изправен пред сериозна угроза заради негова забежка с чехкиня, но той си посипа главата с пепел и сега отново е със съпругата си.