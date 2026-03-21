Цеца с исторически двоен концерт в София Снимки

Сръбската музикална икона Цеца предизвика истински фурор с два поредни концерта в C'est La Vie Restaurant & Club на 18 и 19 март.

И двете дати бяха разпродадени в рамките на часове след обявяването им, а интересът към събитието не стихна през целия период до самото му провеждане.

Още от първия момент концертите се превърнаха в тема на разговор, като мнозина определят случилото се като знаково събитие за българската клубна сцена. Според посетители и представители на бранша, подобен мащаб и организация са постижими единствено от екипа на клуба.

Това е вторият подобен успех за заведението, след като през 2022 г. отново успя да реализира събитие с подобен размах и интерес.

По време на престоя си в България, Цеца беше настанена в Hotel East Plaza, където прекара двете нощувки между концертите, издадоха за нашата медия достоверни източници.

Събитието събра и редица популярни български изпълнители, които присъстваха, за да се насладят на шоуто отблизо. Сред тях бяха Азис, Галена, Преслава, Емилия, Софи Маринова, Селина и още много представители на родната сцена.

С двата си последователни концерта Цеца затвърди позицията си на един от най-обичаните и влиятелни артисти на Балканите, а C'est La Vie Restaurant & Club се утвърди като единственият клуб в България, способен да създаде подобен мащабен музикален феномен с изпълнител от този ранг.