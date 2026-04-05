Цитиридис излъга, че си е присадил коса

Бившият телевизионен водещ и комик Николаос Цитиридис намери начин да разсмее последователите си по случай 1 април, този път с помощта на изкуствения интелект.

Той публикува AI-генерирано изображение на себе си и с типичното си чувство за хумор обяви, че най-накрая се е престрашил да си направи трансплантация на коса в Турция. Разбира се, феновете му бързо усетиха, че това е поредната шега. В коментарите заваляха реакции – от възхищение към „новата визия” до закачки. Самият Цитиридис не пропусна да подхрани клюката, като остави мистерията да виси достатъчно дълго, преди да стане ясно, че всичко е дело на изкуствен интелект.

Истината е, че комикът отдавна приема с усмивка факта, че е плешив и дори го е превърнал в част от сценичния си образ. Засега той няма реални планове да се подлага на трансплантация на коса, а и очевидно не изпитва нужда.