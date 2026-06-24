Деца дизайнери от школата по моден дизайн към IFC Academy представиха своите авторски колекции на дипломно ревю

Талант, креативност и вдъхновение изпълниха подиума по време на дипломното ревю на децата от Националния учебен комплекс по култура с изучаване на италиански език (НУКК) и Частно училище „Стремеж“, обучаващи се в Школата по моден дизайн към International Fashion Connection Academy.

Събитието събра родители, преподаватели, представители на образователните институции и гости, които станаха свидетели на впечатляващите резултати от едногодишното обучение на младите дизайнери. За втора поредна година възпитаниците на академията представиха свои авторски модели, а част от тях показаха и цели мини колекции, демонстрирайки значително развитие на своите творчески и професионални умения.

Особено вълнуващ момент беше първото съвместно участие на ученици от НУКК и Частно училище „Стремеж“, обединени от любовта към модата, изкуството и желанието да създават красота. Това партньорство затвърди мисията на International Fashion Connection Academy да изгражда среда, в която талантливите деца могат да развиват своя потенциал чрез творчество, знания и практически опит.

Гостите на събитието бяха приветствани от собственика на International Fashion Connection Group Мила Захариева, която подчерта значението на ранното откриване и насърчаване на детските таланти и ролята на образованието за изграждането на бъдещите творци и лидери.

„Талантите трябва да бъдат откривани още от ранна детска възраст. Когато децата получат подкрепа, знания и възможност да изразят себе си, отпадат границите и творческото изразяване става безгранично. Гордея се с всеки един от нашите ученици и вярвам, че това е само началото на техния творчески път. Нашата мисия е да продължаваме да създаваме среда, в която талантът се насърчава, развива и получава възможност за изява, а когато наученото бъде в подкрепа и на бъдещото битие в реалния живот, тогава чувството на удовлетвореност при нас , екипът на IFC Academy ще бъдем удовлетворени в нашата мисия с постигната цел“, това са думите споделени от г-жа Мила Захариева.

Младите дизайнери се обучават под ръководството на Моника Косева – млад дизайнер с международни изяви и създател на модния бранд Mikka Kosseva Couture. През цялата учебна година тя споделя с учениците своите знания, практически опит и любов към модата, вдъхновявайки ги да развиват своя творчески потенциал и да превръщат идеите си в реални модни проекти.

Специални благодарности бяха отправени към ръководствата на НУКК и Частно училище „Стремеж“ за доверието и подкрепата, както и към родителите и преподавателите, които през цялата година насърчаваха и мотивираха децата по пътя им към творческото развитие.

Акцент в ревюто бяха авторските модели на учениците от Частно училище „Стремеж“, създадени в емблематичния А-силует, както и мини колекциите на учениците от НУКК, които представиха по няколко визии, разработени и реализирани изцяло от тях. Всяка колекция носи индивидуалния почерк на своя създател и демонстрира смелост, въображение и усет към съвременния дизайн.

Събитието беше и своеобразен финал на още една успешна учебна година за Школата по моден дизайн към International Fashion Connection Academy, която продължава да създава възможности за развитие на млади таланти и да изгражда следващото поколение български дизайнери.

Финалът на ревюто завърши с индивидуално представяне на всички млади дизайнери и бурни аплодисменти от публиката – заслужено признание за техния труд, постоянство и талант.

Като част от дипломното ревю, ученици от Частно училище „Стремеж“ представиха специални музикални изпълнения под ръководството на директора на училището Мая Василева. Със своя талант и сценично присъствие, те превърнаха събитието в истински празник на изкуството и младите таланти.

Специални благодарности на DEVISIO Academy под ръководството на Диана Гълъбова които се погрижиха за прекрасните сценични визии на нашите дизайнери и мини-модели.

С благодарност за партньорството на Singer Bulgaria и на BTC Textile Group за консумативите и платовете с които работят нашите малки модни дизайнери!