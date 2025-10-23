Деси Плевнелиева като тийнейджърка

Интересен кадър от младостта на Деси Банова - днес Плевнелиева, се появи в социалните мрежи, пише Ретро.

Снимката връща времето в края на 90-те, когато тя е едва 18-годишна и прохожда като телевизионен водещ. До нея е младият Бисер Кунчев, като неин екранен партньор в предаването "Хензел и Гретел - нещо повече от приказка".

След това тя започва работа в Нова телевизия, където близо 20 години води прогнозата за времето. През 2018 г. тя се омъжва за президента на България в периода 2012 - 2017 г. Росен Плевнелиев.

Сватбата им е скромна, но елегнатна. Малко след това се появява и синът им Йоан, който днес е голяма гордост на семейството.