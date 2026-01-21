Последни
Популярни
Горещи

Джизъса и Мария-Луиза се изнасят в Дубай

https://hotarena.net/lubopitno/dzhizasa-i-mariya-luiza-se-iznasyat-v-dubay HotArena.net
HotArena.net
231
Джизъса и Мария-Луиза се изнасят в Дубай

HotArena.net
231

Двойката Благой Георгиев и Мария-Луиза искат да се изнесат да живеят в лъскавия Дубай, пише Галерия.

Там моделакта щяла да подхваща бизнес свързан с разпространението на хранителни добавки от ново поколение. Докато подготвят голямата промяна, бившият национал очевидно прави и лични жертви в името на връзката им - започнал да води зумба треноривки.

След края на първата тренировка, футболистът излязъл буквално изцеден, въпреки че е професионален спортист и спазва строг хранителен режим. Междувременно той не спира с телевизионните си ангажименти и разкри, че ще бъде гост-жури в новия риалити формат "Вече играеш...Стоичков". 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.