Джизъса и Мария-Луиза се изнасят в Дубай

Двойката Благой Георгиев и Мария-Луиза искат да се изнесат да живеят в лъскавия Дубай, пише Галерия.

Там моделакта щяла да подхваща бизнес свързан с разпространението на хранителни добавки от ново поколение. Докато подготвят голямата промяна, бившият национал очевидно прави и лични жертви в името на връзката им - започнал да води зумба треноривки.

След края на първата тренировка, футболистът излязъл буквално изцеден, въпреки че е професионален спортист и спазва строг хранителен режим. Междувременно той не спира с телевизионните си ангажименти и разкри, че ще бъде гост-жури в новия риалити формат "Вече играеш...Стоичков".