„Ергенът” се клонира по 4: На ход са „Златният Ерген” и „Момата”

Феновете на „Ергенът” скоро ще могат да се залепят за екраните за цяла година с любимото си риалити, а останалите сигурно ще изпитат порив да си изхвърлят телевизорите. Защото се планира шоуто да бъде клонирано не в два варианта, както е в момента, а в цели 4, научи „Уикенд”. Това ще стане до една, най-много две години.

В момента в Би Ти Ви работят по стандартния формат на „Ергенът”, който ще снимат малко след Нова година и ще излъчват през пролетта. В същото време вече тече кастинг за втори сезон на новата разновидност по нашите екрани – „Любов в Рая”. Очаква се той да бъде сниман през пролетта или лятото и да влезе в програмата за следващата есен. Ако обаче някой смята, че това е всичко от скандалния формат с елементи на романтика, жестоко се лъже. В световен план има още две негови вариации, които съвсем скоро се очакват и в нашите телевизори. Това са „Момата” – където жена е в центъра на събитията и си избира спътник в живота сред двайсетина кандидати – и „Златният Ерген” с участници на средна и над средната възраст. В крайна сметка „Ергенът” във всичките си варианти се върти по телевизията целогодишно на Запад, а скоро същото ще стане и у нас.

Със „Златният Ерген” телевизията едва ли ще има много проблеми. Там ще бъдат пренасочени всички „моми” и „ергени”, преминали 45-годишна възраст. Очаква се повечето да са разведени, някои – с повече от един брак, но сигурно ще има и такива, които никога не са влизали в сериозни връзки, което ще е куриозно и ще предизвика доста коментари от страна на публиката. Със сигурност за централната роля в този вариант на риалитито ще бъде избран някой спортуващ, добре изглеждащ, а вероятно и с успешен бизнес необвързан мъж. Кандидатките за сърцето му няма да са белокоси дами с плетки в ръце, които ще обсъждат менюто на внуците, а поддържани красавици, на които възрастта не им личи.

Проблемът е с „Момата” и то не толкова със самия формат, колкото със заглавието му. Директният превод на български – „Момата” – звучи твърде улично, леко по селски, а оттам – и малко като подигравка с риалитито. От друга страна е трудно да се намери синоним, освен „Госпожицата”, което обаче също не е съвсем точно. По информация на „Уикенд” в Би Ти Ви отдавна си блъскат главите как да се казва родното издание на шоуто. Иначе досега са имали доста варианти за главни действащи лица. Първа в списъка беше Александра Гърдева от първия сезон на „Ергенът”. Друг вариант е била Елена Сергова от втория сезон, преди от Нова телевизия да я откраднат, за да води подкаста към „Биг Брадър” – „Голямата сестра”. Даниела Рупецова от последния излъчен до момента сезон също е добър вариант, както и Маги Томова от третия сезон. Като цяло в САЩ за „Момата” избират жени, които преди това са имали успех в „Ергенът”, но не са създали там сериозна връзка. Те обикновено са класирани на второ, трето или най-много на четвърто място.