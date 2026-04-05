Евгени Генчев отмъква от Славена Вътова победата в „Хелс Китчън”?

Пианистът Евгени Генчев се справя все по-добре в новия сезон на „Хелс Китчън” и се превръща в любимеца на шеф Виктор Ангелов. Музикантът май ще измъкне победата изпод носа на сочената за фаворитка Славена Вътова, узна „Уикенд”.

Генчев показа завидни умения зад котлоните, а и с подреждането на чиниите се справя много добре. Още от старта на сезона Вътова бе определяна като почти сигурен победител заради опита си в кухнята, кулинарната книга, която издаде преди години и честите готварски рецепти, които снима в социалните мрежи. В кухнята на шеф Виктор Ангелов често има изненади и не винаги печели този, от когото се очаква. Още в първите епизоди Евгени Генчев загатна, че няма да бъде просто „артист в кухнята“, а силен претендент за победата. Той няколко пъти спечели имунитет в ключови предизвикателства, показвайки креативност и стабилност под напрежение.

Известен най-вече с участието си в „Ергенът”, Генчев този път разкри съвсем различна светлина – концентриран, дисциплиниран и изненадващо добър в кулинарните техники. Вместо да разчита на чар и присъствие, той заложи на прецизност и вкус, което му донесе ключово предимство в решаващите моменти. Източници на „Уикенд” докладваха, че Генчев е взимал кулинарни уроци при краля на фолка Азис, който е известен с отличните си готварски умения. Двамата изпълнители често се събират вечер в дома на фолк певеца и си готвят заедно. Както писахме преди време, двамата са изключително близки и много често прекарват дните и вечерите си заедно.

Историята доказва, че в „Хелс Китчън“ не титлите и славата печелят, а уменията, хладнокръвието и способността да се развиваш с всяко предизвикателство. Евгени Генчев приятно изненада зрителите с уменията си над котлоните и фурната, като само очакваме в края на сезона да чуем как обявяват името му като победител.