Филип Киркоров става БГ мафиот

Киркоров стана мафиот и пее хитове, докато крои планове за бягство от руската каторга. Разбира се, това е част от артистично превъплъщение на родената във Варна звезда, а поводът е новогодишна програма на телевизия ТНТ, прочута у нас със сериала „Кухня".

Продължава от миналата година идеята да се закача със светски и световни кино хитове. Сега наред са „Кавказка пленница", „Операция”, “Служебен роман" и американските “Форест Гъмп" и „Изкуплението Шоушенк", пише Телеграф.

Съдейки по снимките, Киркоров ще е именно в частта с “Шоушенк". Неговият герой се казва Филя Болгарский (Български). Има татуировка Viva La Diva - намек към песен, която направи навремето по парче на Дана Интернешънъл.

Филя изнася и представление стил мюзикъл, става ясно от кратката анотация, като опитва да избяга от зандана. Програмата се казва “Невероятните приключения на Шурик", което директна отправка към култовата комедия на Гайдай “Операция “И”.

Според съобщението филмът ще тръгне по киноекраните 11 декември, на 31 декември ще го дават и по телевизията.