Футболна звезда и миска стават строители

Звездата на "Левски" Георги Костадинов и съпругата му Радост явно вече мислят за живота след футбола, пише България Днес. 24-годишният халф и половинката му започват нов бизнес.

Двамата влизат в строителството. В момента се знаимават с ваденето на всички видове документи за фирмата. Те използват, че малкият им син Георги е при баба и дядо в Царево.

Радост може да е от голяма помощ на съпруга си в бизнеса, след като завърши икономика в УНСС. Футболистът пък е дипломиран правист от Софийския университет.