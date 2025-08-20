Последни
Футболна звезда и миска стават строители

Звездата на "Левски" Георги Костадинов и съпругата му Радост явно вече мислят за живота след футбола, пише България Днес. 24-годишният халф и половинката му започват нов бизнес.

Двамата влизат в строителството. В момента се знаимават с ваденето на всички видове документи за фирмата. Те използват, че малкият им син Георги е при баба и дядо в Царево.

Радост може да е от голяма помощ на съпруга си в бизнеса, след като завърши икономика в УНСС. Футболистът пък е дипломиран правист от Софийския университет. 

