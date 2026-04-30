Стефка Берова неузнаваема на 84

Истинска сензация предизвика появата на Стефка Берова в новия телевизионен проект „Обич и песен в Стария град", който събира десетки обичани български изпълнители за снимки в Пловдив, пише Ретро. Тв спектакълът ще бъде излъчен в национален ефир около 24 май, а в него участват още Йорданка Христова, Мими Иванова, Тони Димитрова и Братя Аргирови.

Стефка Берова обаче шашна почитателите си най-вече с новата си визия. Певицата, която на 3 май навършва 84 години, се появи на кадри в социалните мрежи буквално неузнаваема - поне с 40 години по-млада на вид и много отслабнала.

Под снимките й заваляха десетки коментари. Част от потребителите признаха, че изобщо не са я познали. Други директно заявиха, че това няма как да е тя. Трети стигнаха още по-далеч - според тях на кадрите вероятно е дъщеря й Косара Марчинкова, а не самата Стефка. А мнозина са на мнение, че снимката просто е обработена с фотошоп или са използвани други методи за ретуш, тъй като промяната във визията й е шокираща. Но е факт, че през последните години Стефка се е вталила много.

Появата й в тв предаване е изненада, тъй като през последните години тя няма активна сценична дейност. Отдавна живее в Италия, където прекарва времето си с дъщеря си и внука си. Берова неведнъж е споделяла, че животът извън България не й носи истинско удовлетворение и че тъгува по родината и следи всичко, което се случва у нас.

Преди време певицата откровено призна, че живее със скромни средства и че дълги години е получавала минимална пенсия. Тя не скри, че чувства известна обида към държавата, тъй като пенсията й допреди две години била 215 лв. След това, редом с други заслужили хора на изкуството, получава още 500 лева пожизнено.

„Добре, че е дъщеря ми Косара, за да имам възможност да си купувам лекарства и въобще да се издържам. Пък и така помагам за внука ми Максим, който е моята слабост", казва Стефка.