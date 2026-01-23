Истинска магия за косата – удължаване в комбинация с дамско тупе

Ако косата ти е тънка, фина или лесно се къса, вероятно вече си чувала фразата „при теб кератинови кичури не са подходящи“. И това не е недостатък, а напротив. Именно за такива коси съществуват методи за удължаване, които не натоварват, не дърпат и не компрометират здравината на естествената коса.

В салон Магама работим с два от най-щадящите и естетични варианта за поставяне на треси треси – Butterfly wefts и Genius wefts. И когато ги комбинираме правилно с дамско тупе, резултатът е коса, която изглежда плътна, жива и напълно естествена – без никой да подозира „тайната“.

Когато искаш обем, но не и компромис

Butterfly тресите са тези, които просто „лягат“ върху косата. Леки, балансирани и комфортни, те се усещат естествено още от първия ден на поставяне. Подходящи са за дами, които искат дължина и плътност, но не искат да усещат тежест или напрежение в корена. Косата остава подвижна, мека и жива, такава каквато трябва да бъде.

Когато търсиш невидимото съвършенство

Genius тресите са изборът, когато детайлът има значение. Те са изключително фини и позволяват прецизно преливане дори в по-деликатни зони. Благодарение на тях косата изглежда естествена от всеки ъгъл – дори при вдигнати прически опашка или кок. Това е методът, който създава усещането, че косата просто „е такава по природа“.

Цвят, дълбочина и преливки, но без боя

Едно от най-големите предимства на тресите е свободата с цвета. Те се предлагат в богата гама от нюанси и дължини, което ни позволява да създаваме естествени преливки, омбре ефекти, балеаж или кичури, без да изтощаваме косата с допълнително боядисване или изсветляване. Косата ти остава здрава, а визията ти има релеф и дълбочина на цвета.

Защо дамското тупе променя всичко

Истинската магия се случва, когато удължаването с треси се комбинира с дамско тупе. То придава обем и гъстота точно там, където най-често липсват – в горната част на главата. Слива се напълно с естествената коса и с удълженията, без да се разпознава като допълнение. Резултатът е завършена и изключително естествена визия.

Най-доброто решение е персоналното решение

Няма универсална формула за красива коса. В салон Магама всяка трансформация започва с консултация. Правим диагностика на косата ти, начина ти на живот и желанията ти, за да комбинираме най-подходящите методи специално за теб – без компромиси и без шаблонни решения.

Ако искаш ново амплоа, повече увереност и коса, която изглежда естествено красива запиши си час за консултация в салон Магама на 0898777740

Ние ще съчетаем най-доброто за теб.