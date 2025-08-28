Последни
Ивайло Захариев търси злато в Карлуково

Популярният актьор Ивайло Захариев снима ново предаване, на което ще е водещ. Продукцията се снима около Националния пещерен дом в близост до село Карлуково, община Луковит, пише България Днес.

Захариев умело обикаля временно затворени център за приключения, дегизиран с черни очила, за да не го познават.

"Снимаме формат, който излиза наесен в интернет. Ще има много популярни лица, както от телевизионни риалитита, така и от национален ефир. Зрителите ще видят любимите си персонажи в една нова светлина", разкри още той. 

