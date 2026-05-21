Капитанът на "Левски" купува очила на съотборници за титлата

Георги Костадинов изпълни обещание, дадено на част от съотборниците му по време на шампионския сезон, пише България Днес. Той обещал на няколко от чуждестранните играчи, че ако триумфират в Първа лига, ще им подари скъпи слънчеви очила.

Казана дума - хвърлен камък. Ден след победата над ЦСКА с 2:0 Мечката заведе футболистите в известна оптика в София. С него бе и заместникът му с капитанската лента Кристиян Димитров, но той не поискал очила от Георги.

Обещанието на Костадинов било изпълнено, като всеки сам си избрал своя скъп чифт.