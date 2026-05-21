Последни
Популярни
Горещи

Капитанът на "Левски" купува очила на съотборници за титлата

https://hotarena.net/lubopitno/kapitanat-na-levski-kupuva-ochila-na-saotbornici-za-titlata HotArena.net
HotArena.net
119
Капитанът на "Левски" купува очила на съотборници за титлата

HotArena.net
119

Георги Костадинов изпълни обещание, дадено на част от съотборниците му по време на шампионския сезон, пише България Днес. Той обещал на няколко от чуждестранните играчи, че ако триумфират в Първа лига, ще им подари скъпи слънчеви очила.

Казана дума - хвърлен камък. Ден след победата над ЦСКА с 2:0 Мечката заведе футболистите в известна оптика в София. С него бе и заместникът му с капитанската лента Кристиян Димитров, но той не поискал очила от Георги.

Обещанието на Костадинов било изпълнено, като всеки сам си избрал своя скъп чифт. 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.