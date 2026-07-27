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Любо Нейков влиза в "Опасен чар"

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Любо Нейков влиза в "Опасен чар"

HotArena.net
175

Големият ни комик Любо Нейков влиза в култовата комедия "Опасен чар". Това разкриха от Драматичния театър "Васил Друмев" в Шумен, където поставят класиката от Свобода Бъчварова, пише Телеграф.

Другият гост-звезда е Силвия Петкова, която познаваме от сериалите "Пътят на честта, "Под прикритие" и "Революция Z". Тя влезе в образа на една от жените, измамени от опасния чар на главния герой.

Останалите роли са поверени на артистите от шуменския театър Александра Михайлова, Антония Велева, Ванеса Пеянкова, Веселин Иванов, Димитрия Милушева, Натали Никова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев. 

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