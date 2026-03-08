Мацките в истерия: Филип Буков показа перфектно епилирана задница (СНИМКИ)

Филип Буков позира гол за благотворителен календар, като идеята е средствата от продажбите да отидат за кауза, която той подкрепя.

Артистът за пореден път сподели своя снимка без дрехи, която го показва облегнат до прозорец, а светлината подчертава силуета му. Фотосът акцентира също върху задните части на актьора, които са старателно епилирани.

Докато за едни кадрите са смели, красиви и напълно в духа на съвременното изкуство, за други те са леко скандални. Феновете на актьора обаче побързаха да го защитят, подчертавайки, че когато голотата служи на благородна кауза, тя има съвсем различен смисъл. Самият Буков не за първи път демонстрира увереност в тялото си и желание да провокира коментари – било то за изкуството или за личната свобода.