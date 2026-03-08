Би Ти Ви обяви втори опит за рестарт на „Фермата”

След фалстарта миналата година, когато обявиха, че „Фермата” се завръща в ефир, но след това скоропостижно смениха решението си, в Би Ти Ви правят втори опит за възкресяване на спряното си преди 3 години аграрно риалити. За първи път участниците в него ще се състезават не самостоятелно, а по двойки, съобщиха от телевизията.

Предстоящият 10-и сезон на „Фермата” ще е нещо като аграрен вариант на новото кулинарно шоу на Би Ти Ви „Моята кухня е номер едно”. В него, както и в състезанието за готвачи, участниците ще влизат по двойки. Тук обаче ще е задължително да имат роднинска връзка помежду си – братя и сестри, братовчеди, родители и деца, снахи и свекърви, зетьове и тъщи, в краен случай годеници. Кастингът за „Фермата” 10 вече тече, а мотото на предстоящия сезон е „Кръвта вода не става”. Дали обаче наистина ще гледаме „Фермата” през есента, както е планирано?

Идеи за завръщане на „Фермата” в Би Ти Ви имаше и миналата есен, но големият въпрос беше кой ще води риалитито и кой ще бъде изпълнителният му продуцент, след като телевизията се раздели с Иван Христов и Андрей Арнаудов, които го създадоха в познатия му от родната публика вариант. По света „Фермата” е по-скоро „Биг Брадър”, но сред животни, докато у нас е колкото забавно, толкова и патриотично и образователно шоу. Иван и Андрей обаче се оттеглиха след финала на сезон 9 преди 3 години, тъй като телевизията спря всичките им предавания, както и сериалите, които снимаха за нея. Останали без ангажименти, те се прехвърлиха при конкурентите от Нова тв. Би Ти Ви така и не успя да намери подходящи водещи за риалитито им и в крайна сметка се отказа от проекта миналата есен, пускайки на неговото място „Ергенът – Любов в рая” и „Трейтърс”. Сега прави нов опит за „Фермата”. Въпросът отново е кои ще бъдат лицата на шоуто?

Повечето зрители са категорични, че без Иван и Андрей това предаване няма да е същото и не смятат да го гледат. От телевизията вече не могат да си позволят да се държат така, все едно не знаят какво иска аудиторията й, защото рейтингът е катастрофален. Наскоро Нова тв разпространи данни за гледаемостта през праймтайма в първите две седмици след старта на новия, пролетен сезон. От тях става ясно, че в нито един ден от тези две седмици Би Ти Ви не е успяла даже да се доближи до рейтинга на Нова, камо ли да го задмине. Това е знак, че има нужда от спешни действия, ако иска да запази влиянието си сред аудиторията, което непрекъснато пада. Това може да се постигне само с рейтингови предавания и водещи. Ако успеят да придумат Иван и Андрей да се върнат, Би Ти Ви ще има шанс с „Фермата” 10. Ако не, ще трябва да търси достатъчно убедителни техни заместниците, които зрителите да приемат лесно и да припознаят като водещи на това риалити. Такова нещо е почти невъзможно.