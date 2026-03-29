Марин от „Ергенът”: Винаги са ме мислили за гей

Марин Станев от последния сезон на „Ергенът” реши да говори директно по една от най-обсъжданите теми около личността му – предположенията за неговата сексуалност. По време на разговор с една от дамите в Шри Ланка атрактивният младеж сподели: „Поради някаква причина супер много хора си мислят, че съм гей. От години това се говори”.

Участникът призна, че преди подобни слухове са го изкарвали извън равновесие. Той не крие, че е преживявал трудно коментарите, особено когато ги е чувал от непознати хора. „В самото начало адски много се изнервях. Ненавиждах, когато дочуя клюка или нещо в тази посока”, разказа Марин с видимо раздразнение.

С времето обаче отношението му се променило. Днес гледа по-спокойно на ситуацията и дори успява да се шегува с причините, поради които хората стигат до такива изводи. „Да изглеждаш що-годе добре, да се къпеш два пъти на ден, да имаш стандартни хигиенни навици и веднага те пращат на другия бряг”, каза той с иронична усмивка.