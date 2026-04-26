Мъжът на Златка Райкова се измъква от затвора

Прокурорът на Черепа погна бившите тенисисти Карен и Юри Хачатрян, но безуспешно – топ адвокат ще им спести ареста срещу „смешната“ глоба от общо 200 000 евро, по 100 бона на човек. Това издаде пред „Уикенд“ източник, запознат с делото срещу регионалните босове на черното тото.

През есента на миналата година Карен и Юри заедно с двама техни съучастници бяха арестувани от Интерпол в мащабна полицейска операция срещу нелегални залози на територията на България, Румъния, Испания, Франция и Мексико. Карен Хачатрян, мъжът на палавата плеймейтка от Пазарджик Златка Райкова, е сочен от френските власти като регионален бос на черното тото, оплел в мрежите си не само тенисисти, но и други спортисти от България и чужбина. Над Карен Хачатрян стоял мастит бос от Белгия, а най-високо в йерархията за уговаряне на мачове от тенис, баскетбол и футбол бил един от най-ярките представители на арменската мафия – истински „вор в законе“ (от руски – недосегаем висш шеф в организираната престъпност, бел.ред.) Александър Макарян – Ало.

Именно по негова заръка чрез варненски криминален авторитет с прякор Юрката със защитата на братята се заема Любомир Таков. Той е предпочитан адвокат за множество международни аферисти, укриващи се в България. Столичният юрист е защитавал успешно видни представители на балканската организирана престъпност като шефа на черногорския Которски клан Предраг Кнежевич, украинския „вор в законе“ Андрий Недзелский – Неделя и топ измамника от Израел Илан Цоря, който чрез базирани в България кол центрове източи над 91 милиона лева от наивници в целия свят.

Оказа се, че докато аверите им от ОПГ Диян и Анжело Яневи гният в затвор в Марсилия, арменските братя не са губили време, докато трае съдебната им сага в България. Чрез ловки машинации мъжът на Русата Златка и неговият брат са се освободили от лъскавите си автомобили и многобройни имоти в София и по Черноморието. Двамата успели дори да прехвърлят големия тенис комплекс, който имат в столичния ж.к. „Надежда“, на техния баща Арам.

Усетила, че изпуска делото, прокуратурата впрегнала острието Ангел Кънев да спасява положението. Обвинителят срещу Васил Божков - Черепа, Миню Стайков и други знакови фигури на прехода обаче бил безпомощен пред ловкостта на двамата арменци и защитника им.

Източникът на „Уикенд“ уточни, че през последните три месеца адвокатът на братята Любомир Таков многократно пътувал до Марсилия, където уговорил с местната прокуратура кога и как да се случи предаването на лицата. Според запознати двамата братя няма да прекарат дори ден в ареста, като за свободата си ще заплатят солени глоби от порядъка на €100 000 на калпак – сума, която е пренебрежимо малка на фона на печалбите от нелегалните спортни залози, които бившите тенисисти са организирали.

„Дори кола не съм си купувал толкова евтино!“ – хвалел се Карен пред приятели в столичен наргиле бар. Чрез адвоката си двамата братя наели вили с гледка към морето в престижния 7-и арондисман Le Roucas-Blanc в Марсилия, където Карен и Златка да се радват на децата си, докато приключи документално воденото срещу тях разследване. Кварталът е характерен със своите тесни, стръмни улички, многобройни стълбища и луксозни вили с изглед към Средиземно море и островите Фриул.

Очаква се бившите тенисисти да отпътуват за Франция в началото на май 2026 г. и да се наслаждават на слънчево лято на френската Ривиера с милионния кеш от нелегални залози.