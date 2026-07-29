Мерием Узерли шокира: Не може да си намери мъж https://hotarena.net/lubopitno/meriem-uzerli-shokira-ne-mozhe-da-si-nameri-mazh HotArena.net

Мерием Узерли е не само известна актриса, но и щастлива майка. Тя отглежда сама две дъщери. Не обича да говори за личния си живот.

Турската актриса гостува в телевизионно предаване и за първи път говори откровено защо никога не се е омъжвала.

"В миналото нямах достатъчно време да опозная някого. Но в бъдеще бих искала да взема съзнателно решение за човека, на когото казвам "Да!", призна звездата.

Наскоро тя се събра отново с Халит Ергенч на снимачната площадка. Те участват в пълнометражния филм "Пролет в Имброз", пише Галерия.