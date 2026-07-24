Тайната диета, която съсипва Бербатов: Истината излезе наяве!

Веган диета стопява голмайстор №1 на България Димитър Бербатов. Фенове са притеснени за футболната звезда след последните му медийни изяви, на които беше драстично отслабнал. Ребрата на Бербо вече се броят, а лицето му също е силно изпито. Ръцете му са съвсем тънки и цялостната визия на звездата е тотално променена.

Новото му прекалено слабо състояние кара някои от феновете му да се притесняват за здравословното състояние на знаменития футболист.

Бербатов се зарибява по веганството преди 7 години. Съчетава го с йога, която практикува още по-отдавна. Веганският начин на живот изключва всякакви животински продукти, включително месо, риба, морски дарове, млечни продукти, яйца и дори мед. Бербо се храни само с плодове и зеленчуци, ядки, зърнени храни и бобови култури.

„Преди пандемията един ден се погледнах в огледалото и не се харесах – разказа преди време Бербатов. – Премерих се и видях, че съм 91 килограма, а по принцип съм бил 83-84. Казах си, че работата не е добре. Усетих, че имам разни болежки, и започнах да се съмнявам. Ходих на доктори, които казаха, че всичко ми е наред, а аз не се чувствам добре. Тогава започна пандемията, като попаднах на една книга за здравето. Тогава започнах да изучавам това, как да се храня.“

Сега Бербатов видимо тежи около 70 килограма при ръст от 189 сантиметра, което още повече подчертава слабата му фигура. Въпреки това бившият голмайстор на „Манчестър Юнайтед“ се чувства добре и засега няма намерение да променя начина си на живот. Бербо се зае с ново предизвикателство, след като реши да разказва за живота си в моноспектакъл. Звездата ще обикаля театрите в страната, като е предвидил гостувания в 14 града. Първото представление ще е на 9 септември в родния му Благоевград. Спектакълът отвежда публиката отвъд кариерата на Бербатов и разказва за човека зад головете, трофеите и големите трансфери. В центъра са тежките решения, съмненията, характерът и принципите, които стоят зад успеха. Режисурата е поверена на Яна Титова, а оригиналната музика е създадена от Владимир Ампов - Графа.