Методът на Ваня Богданова: Как да „хакнеш“ мозъка си и да промениш реакциите си https://hotarena.net/lubopitno/metodat-na-vanya-bogdanova-kak-da-haknesh-mozaka-si-i-da-promenish-reakciite-si HotArena.net

Коя е тя?

Ваня Богданова е международно сертифициран специалист и коуч в областта на професионалното развитие, психологията и невронауката.

Тя притежава международно признати сертификати по невронаука и човешко поведение от CBEHx (Centre of Behavioural Excellence, UK) – една от водещите организации в професионалното обучение и развитие.

Ваня е сертифициран коуч по невронаука и е преминала международни програми по Neuroscience Coaching и Holistic / Integrative Coaching.

Има висше образование по Човешки ресурси и Мениджмънт и магистърска степен по Бизнес психология и управление, което ѝ дава системен и стратегически поглед върху човешкото поведение, лидерството и професионалното развитие.

Носител е на отличията „Бизнес жена на годината 2025“ – признание за нейния принос в областта на личностното развитие и трансформационната работа, както и „Мисис Дама на годината 2026“, отличие, което идва след силна професионална година.

Потърсихме Ваня Богданова като специалист в областта на невронауката, за да ни разкаже повече за това как мозъкът влияе върху поведението ни и как можем да постигнем реална и устойчива промяна.

1. Госпожо Богданова, как невронауката помага да разберем по-добре собственото си поведение и реакции?

Невронауката ни дава реално обяснение за това как мозъкът обработва информация, емоции и заплахи. Когато разберем как работят структури като амигдала и префронтален кортекс, започваме да виждаме, че много от реакциите ни не са „характер“, а автоматични невронни модели. Това дава свобода — защото ако нещо е научено, то може и да бъде променено.

2. По какъв начин работата с мозъка води до по-устойчива личностна промяна?

Когато работим на ниво мозък, не просто мислим различно — изграждаме нови невронни пътища. Това означава, че промяната не е временна мотивация, а реална биологична адаптация, което я прави устойчива във времето.

3. Как невронаучният подход се различава от традиционното личностно развитие?

Традиционното развитие често разчита на позитивно мислене и мотивация. Невронаучният подход стъпва на реални процеси в мозъка — как се създават навици, как се активира стресът и как се променя поведението. Той е по-конкретен, по-дълбок и измерим.

4. Какви процеси в мозъка стоят зад изграждането и промяната на навици?

Навиците се създават чрез повторение и се автоматизират в базалните ганглии. Всеки навик следва цикъл: стимул – действие – награда. Когато променим един от тези елементи и го повторим достатъчно пъти, мозъкът изгражда нов модел.

5. Как невронауката обяснява вътрешните блокажи и самосаботажа?

Това са защитни механизми. Мозъкът избира познатото пред непознатото, защото го възприема като по-безопасно — дори когато това ни вреди. Самосаботажът често е опит да се избегне риск, отхвърляне или провал.

6. Как работата с нервната система влияе върху стреса и емоционалната устойчивост?

Когато регулираме нервната система, намаляваме хроничния стрес и активираме състояния на спокойствие и яснота. Това позволява по-добро вземане на решения и по-голяма устойчивост в трудни ситуации.

7. Може ли чрез невронаука да „препрограмираме“ начина си на мислене?

Да, но не само чрез мислене, а чрез повторение, осъзнатост и нови преживявания. Мозъкът се променя чрез действие, не само чрез намерение.

8. Как се създава нова идентичност от гледна точка на мозъчните процеси?

Идентичността е сбор от повтарящи се мисли, емоции и действия. Когато системно започнем да действаме по нов начин, мозъкът започва да приема това като „нормално“ и новата идентичност се изгражда.

9. Как невронауката подпомага вземането на по-добри решения?

Когато разбираме как емоциите влияят на решенията ни, можем да създадем пауза между импулса и действието. Това активира по-висшите мозъчни функции и води до по-осъзнати избори.

10. Каква е ролята на невропластичността в личностното развитие?

Невропластичността е основата на всяка промяна. Тя позволява на мозъка да се адаптира, да създава нови връзки и да „пренаписва“ стари модели.

11. Как се измерва реалната промяна в поведението чрез невронаучен подход?

Чрез наблюдение на устойчивостта на новите реакции — дали човек действа различно под стрес, дали новите модели се запазват във времето и дали поведението става автоматично.

12. Как този интердисциплинарен метод (психология + невронаука) дава по-дълбоки резултати?

Психологията дава разбиране, а невронауката — механизъм. Комбинацията между двете позволява не просто осъзнаване, а реална трансформация.

13. Какво отличава обученията на Ваня Богданова от стандартните курсове за личностно развитие?

Моите обучения са изградени върху разбирането, че всяка промяна започва от начина, по който мозъкът възприема реалността. Работим не просто с цели и мотивация, а с това как мозъкът филтрира информация, създава значение и реагира на средата.

Фокусът е върху връзката възприятие → емоция → реакция. Когато променим възприятието на едно събитие, автоматично променяме и невронния отговор към него. Така работим в корена на поведението, а не само на повърхността.

14. Какви резултати могат да очакват участниците?

Още по време на процеса участниците започват да мислят и реагират различно, тъй като мозъкът създава нови невронни връзки в реално време.

Най-често резултатите включват:

по-бързо излизане от стресови състояния

яснота в мисленето и решенията

намаляване на вътрешния шум и съмненията

усещане за контрол върху реакциите

способност за разпознаване и промяна на автоматични модели

15. Как се комбинират коучинг техники и психологически подход?

Комбинирам коучинг и психология чрез интегративен модел, съобразен с начина, по който мозъкът учи и се адаптира.

Коучингът дава посока, яснота и действие, като активира префронталния кортекс. Психологическият подход работи с дълбоките модели и автоматичните реакции, включително тези на амигдалата.

Комбинацията позволява не само разбиране, но и реална, устойчива промяна.

16. Какви практически инструменти получават участниците?

Участниците получават конкретни инструменти за работа с мозъка и възприятието — не просто мотивационни техники, а механизми за бърза вътрешна регулация.

Една от ключовите методологии е „Как да хакнем мозъка за 5 секунди“, която позволява:

разпознаване на автоматичната реакция

прекъсване на невронния модел

пренасочване на вниманието

създаване на нов отговор

17. Как протича процесът на вътрешна трансформация?

Процесът започва с осъзнаване, преминава през разбиране на моделите, след което следва активно прилагане и повторение, докато новото поведение стане естествено.

18. Подходящи ли са обученията за различни хора?

Да, защото работим с универсални механизми на мозъка. Подходът се адаптира спрямо човека, а не обратното.

19. Как работят дневната и нощната формула от вашата линия добавки?

Дневната формула подпомага фокуса, енергията и когнитивната функция, а нощната — възстановяването, съня и регулацията на нервната система. Заедно създават цялостен баланс.

20. Как добавките влияят върху нервната система и менталната яснота?

Чрез внимателно подбрани съставки, които подпомагат невротрансмитерите, намаляват стреса и подобряват съня. Това се отразява директно на концентрацията, енергията и емоционалното състояние.

Освен това участниците работят с:

техники за пренасочване на вниманието

модели за осъзнато вземане на решения

практики за регулиране на нервната система

методи за изграждане на нови навици

Всички инструменти са създадени така, че да се прилагат в реални ситуации — в рамките на секунди.