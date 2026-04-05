Милионерът Ваньо Алексиев тренира по 4 часа всеки ден

Връзката на милионера Ваньо Алексиев и финалистката от втория сезон на „Ергенът” Валерия Георгиева предизвиква бурни реакции не само заради внушителната разлика във възрастта им, а и заради нестандартния начин на живот, който двамата споделят – от ранното лягане „с кокошките”, както се изразяват последователите им, до почти фанатичната отдаденост на тренировките и каузите за защита на животните.

Връзката на Ваньо и Валерия продължава вече повече от година. Въпреки че за мнозина изглежда като класически сценарий на „младо момиче и богат възрастен мъж”, Георгиева се кълне, че реалността е по-различна. Тя казва, че с Алексиев я свързват общи ценности и изненадващо сходен мироглед. Разликата от над три десетилетия помежду им не само че не ги притеснява, но и сякаш изобщо не е фактор в ежедневието им.

Най-коментираната тема около Ваньо напоследък не е богатството му, а желязната му дисциплина. Валерия казва, че собственикът на фирма „Биомет” става всяка сутрин в 5 и още в 6,30 е в офиса си – нещо, което според приятелката му прави силно впечатление, тъй като отдавна може да си позволи изобщо да не работи. Още по-шокиращ за приятелите на манекенката е фактът, че приятелят й тренира между 4 и 5 часа всеки ден. Това признание на риалити героинята предизвика доста коментари– от възхищение до съмнения, че става дума за крайност или дори натрапчиво поведение. „Кой нормален човек тренира по 4 часа на ден и какво толкова всъщност тренира?”, питат интернет потребители. Валерия обаче вижда в този режим не проблем, а вдъхновение. Тя дори го следва – по думите й с Ваньо всяка вечер си лягали около 20,30 часа, за да могат да стават в ранни зори. За мнозина това изглежда като „пенсионерски живот”, но за двойката явно работи.

Каузата в подкрепа на животните е нещото, което ги свързва най-силно. Алексиев неведнъж е доказвал, че зад образа на строг бизнесмен стои човек с голямо сърце – през изминалата година той е дарил над половин милион лева за спасяване на животни в тежко състояние. Тази негова страна напълно съвпада с мисията на Валерия, която от години е посветена на грижата за бездомни животни. Тя има приют, активно участва в спасителни акции и не крие, че предпочита кучетата пред хората.

Темата за децата е категорично затворена и за двамата. Валерия неведнъж е заявявала, че майчинството не е сред приоритетите ѝ, а Алексиев също няма желание да се занимава с бебета на 60 години.

Преди да срещне милионера, Георгиева имаше връзка с пианиста Евгени Генчев, с когото се запозна в шоуто „Ергенът”, но отношенията им останаха в миналото. Днес тя гледа напред и не крие, че финансовата стабилност, която Ваньо й осигурява, й позволява да се фокусира върху каузите си. Брюнетката е признавала, че популярността от риалити формата също ѝ е помогнала да печели повече, а средствата отиват основно за спасяване на животни и покриване на ветеринарни разходи.

Красавицата започва да се изявява като модел още на 18 години. Работила е в Япония, където естествената ѝ визия без корекции е била високо ценена. Днес тя продължава да поддържа форма със строги тренировки и веган режим, който следва от години – условие, което партньорът й също покрива.

Алексиев пък не изневерява на стила си, когато става дума за материални придобивки. Той е известен с афинитета си към луксозните автомобили и преди време привлече вниманието с покупката на „Бугати Chiron” за 5 милиона лева.

Допълнителен интерес около двойката предизвикват и слуховете за личния живот на бизнесмена, включително спекулации за неговата сексуална ориентация. Те обаче остават в сферата на клюките.

Любопитен паралел се прави и с бившата половинка на Алексиев – инфлуенсърката Цвети Василева, с която той имаше дългогодишна връзка. Докато тя вече е поела по пътя на майчинството с нов партньор, бизнесменът е избрал напълно различна посока – живот без деца, но с други ясно изразени приоритети.