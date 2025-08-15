Миро свири на 120-годишно пиано

Миро разкри наскоро, че музицира на пиано, което е на цели 120 години. Поп звездата не пояснява как се е сдобил с уникалния инструмент, но се е наложило да го реставрира.

Бившият дуетен партньор на Галя от Каризма не си представя живота си без пиано.

„Свиря от 6-годишен, но новото ми пиано, което е на един век, е вълшебно. Убедих се в това, когато композирах на него една песен само за 15 минути“, сподели изпълнителят.

Миро смята, че парчето сякаш му е било продиктувано от някъде. “Изведнъж се появи в главата ми, с мелодията, с текста и направо го изсвирих на пианото“, споделя певецът.