„Мис Риц“ стартира: Таня Стойчева кани най-красивите и уверени жени на бляскаво шоу в Пловдив

Таня Стойчева стартира набирането на участнички за първото издание на конкурса „Мис Риц“ – събитие, което обещава да се превърне в едно от най-бляскавите в светския календар на Пловдив. Домакин на конкурса ще бъде Казино Риц, а датата е 15 май. Начало 19 часа.

Конкурсът не е ограничен само за участнички от Пловдив – право на участие има всяка жена, която притежава самочувствие, харизма и желание да се изяви на сцена пред публика и компетентно жури.

„Тук не става въпрос само за външна красота – търсим присъствие, стил и увереност. Всяка жена, която вярва в себе си, заслужава своя шанс да блесне“, споделя Таня Стойчева. Тя гарантира, че конкурсът ще бъде организиран на високо ниво, с внимание към всеки детайл и истинска сценична атмосфера.

Организаторите обещават разнообразни и атрактивни награди, включително възможност за участие в международен конкурс за красота. Подробностите около отличията ще бъдат разкрити по време на самото събитие, което допълнително засилва интереса и очакването.

Съставът на журито засега се пази в тайна, но по думите на Стойчева в него ще влязат утвърдени имена – корифеи от света на модата, лайфстайла и шоубизнеса, хора с безспорен авторитет и усет към естетиката.

Вечерта ще блести със специално създадени дизайни от RENA Haute Couture - Пловдив.

Водеща на вечерта ще е носителката на титлата Мисис Планет Манита Вартан.

Събитието ще предложи не просто конкурс, а истинско шоу – с музика, стил, класа и изненади, които ще превърнат вечерта в запомнящо се преживяване както за участничките, така и за публиката. Очаква се конкурсът да събере представители на модния бранш, медии и светски личности.

„Убедена съм, че това ще бъде събитието на годината за Пловдив“, заявява още Таня Стойчева. „Имам амбицията този конкурс да се превърне в традиция и да постави нов стандарт за подобни събития у нас.“

Самата Таня Стойчева е носителка на множество титли от конкурси за красота както в България, така и в чужбина, което ѝ дава увереността и опита да създаде конкурс на високо професионално ниво.