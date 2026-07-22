Нова гореща спортна двойка

България има нова спортна двойка. Това са капитанът на волейболния национален отбор Алекс Грозданов и бившата лекоатлетка и настояща водеща Карин Околие.

През май Карин се похвали с посещение на Флоренция. Тя качи няколко снимки от почивката си в италианския град. На един от кадрите е снимала и Алекс. Пред няколко дни тя качи и снимки от морето. Първият, който коментира, бе Грозданов.

Последва светкавичен отговор от Околие. Двамта се появиха и на събитие в София. Изглежда връзката вече е сериозна, пише България Днес.



